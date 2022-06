Apple laat preview iOS 16 zien met gepersonaliseerd lockscreen

De keynote van Apple is hier terug te kijken, want naast de nieuwste versie van het besturingssysteem van je iPhone (iOS 16) werden er ook nieuwe MacBook Air en -Pro’s, watchOS 9 en MacOS 13 getoond.

iOS 16 krijgt volgens Apple nieuwe gepersonaliseerde functies, meer intelligentie en nieuwe manieren om te communiceren en delen. We beginnen bij het nieuwe lockscreen dat je straks op je toestel kunt vinden. Deze kun je straks personaliseren en bijvoorbeeld een zelfgemaakte foto tonen, een ander lettertype kiezen of widgets plaatsen. Je kunt meerdere soorten gepersonaliseerde lockscreens maken en hier gemakkelijk tussen wisselen. Ook de manier waarop notificaties getoond worden zal veranderen. Middels ‘Focus’ kun je straks selecteren welke notificaties van apps en van welke mensen getoond mogen worden op het lockscreen. Zo kun je de ‘Focus’ houden op werk en privé door niet alles toe te laten op ieder moment.

Ook nieuw is straks de gedeelde bibliotheek in iCloud, wat volgens Apple straks een makkelijke manier is om foto’s te delen met familie en vrienden. Ook Berichten wordt aangepakt. Je kunt straks berichten editen of recent verstuurde berichten verwijderen. Kleinere veranderingen zijn de verbeterde zoekfunctie in je mailbox, veiligere en gemakkelijkere wachtwoorden met Passkeys, meer intelligentere functies door teksten direct uit een afbeelding te halen en slimmer dicteren, waarbij de tekst van gesproken woorden veel minder fouten moet bevatten.

iOS 16 vanaf iPhone 8 en nieuwer

De volledige lijst met aankondigingen tot nu toe kun je bekijken op de website van Apple. Overigens is het goed om te weten dat de iPhone 7, iPhone 6s en de eerste generatie SE straks geen update meer zal krijgen. iOS 16 zal vanaf iPhone 8 en nieuwer uitgebracht worden.