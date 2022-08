Apple slaat iPadOS 16 over en komt in oktober direct met iPadOS 16.1

Begin deze maand werd al duidelijk dat er problemen waren rond het besturingssysteem van Apple voor je iPad. Normaal gesproken verschijnen nieuwe versies van iOS en iPadOS altijd tegelijk. Tot aan 2019 waren beide versies identiek, maar door de unieke eigenschappen werd het besturingssysteem toen gesplitst naar een versie voor de iPhone en een versie voor de iPad. In september verschijnt iOS 16 met de release van de iPhone 14-serie, maar op een nieuwe versie van iPadOS moet je nog even wat langer wachten.

Direct naar iPadOS 16.1

Apple heeft iPad OS 16.1 bèta namelijk gisteren uitgerold. Het bedrijf laat aan website Techcrunch weten dat het een belangrijk jaar is voor de iPad, waarbij het besturingssysteem nog meer gaat breken met iOS voor de iPhone. Daarom heeft Apple nu de flexibiliteit om een eigen tijdschema aan te houden. Apple liet weten dat het direct iPad OS 16.1 gaat uitbrengen deze herfst, waarschijnlijk in oktober.

We wisten al uit een eerder bericht dat het niet helemaal goed ging met Stage Manager. Deze nieuwe functie voor de iPad laat gebruikers verschillende taken tegelijk starten middels een nieuwe taskbar aan de linkerkant, verschillende vensters die je tegelijk open kunt hebben om je productiviteit te verhogen en een systeem waarbij je gemakkelijk kunt wisselen tussen apps. Het is dus echt een functie om je productiviteit te verhogen, maar in een eerdere bèta-versie waren de testers behoorlijk kritisch over deze functie. Apple neemt de extra tijd om Stage Manager flink te verbeteren. Verwacht dus geen iPadOS 16, maar direct iPadOS 16.1. Hopelijk met een verbeterde versie van Stage Manager.