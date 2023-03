iOS 16.4 beschikbaar: meer emoji, meer probleemoplossingen

Iedereen met een moderne iPhone kan vanaf nu iOS 16.4 binnenhalen. De nieuwste versie van het besturingssysteem voor Apple-smartphones voegt onder meer 31 nieuwe emoji toe, zodat je je op andere manieren kunt uiten dan voorheen. Nu krijg je de beschikking over onder meer een gans, een roze hart en een wifi-symbool.

Mocht je interesse hebben in de complete bulk aan nieuwe plaatjes, dan kun je terecht op de website van Emojipedia. Daar zie je niet alleen welke emoji je allemaal mag verwelkomen, maar ook hoe ze eruitziet. Dan weet je waar je naar moet zoeken wanneer je iOS 16.4 hebt gedownload voor je iPhone.

iOS 16.4 beschikbaar

Uiteraard blijft het niet bij nieuwe emoji. De update voegt namelijk ook notificaties toe van webapps, die je via Safari gebruikt. Zo hoef je dus niets meer te missen van de content die je opslaat. Deze functie heeft lang op zich laten wachten. Apple kondigde hem namelijk al aan tijdens WWDC 2022.

Wil je pushmeldingen van websites ontvangen op je iPhone? Dan dien je eerst een website aan het thuisscherm toe te voegen. Ook moet de website in kwestie ondersteuning aanbieden voor de functionaliteit. En ook goed om te weten: voortaan kun je met andere browsers eveneens snelkoppelingen toevoegen naar sites op het beginscherm.

Verder is het zo dat iOS 16.4 verbeteringen aanbiedt voor telefoongesprekken (die je voert via het cellulaire netwerk) en iCloud. De cloudopslagdienst kan dubbele foto’s en video’s herkennen en verwijderen. Ook mogen de Podcast- en Boeken-app rekenen op updates en moet HomeKit nu iets beter werken.

Uiteraard is het ook zo dat iPadOS 16.4 vanaf nu beschikbaar is. In beide gevallen kun je wachten totdat Apple de updates aanbiedt, of je checkt handmatig of je al iets kunt downloaden.

Updates downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update op je iPhone of iPad, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier: