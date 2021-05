Huawei lanceert HarmonyOS en Huawei Watch 3 op 2 juni

Huawei heeft het zwaar sinds het geen Google-diensten en -apps meer mag gebruiken dankzij de sancties uit de Verenigde Staten. De voormalige smartphonegigant is volledig uit de lijst verdwenen van meestverkochte smartphones. Toch zit de Chinese fabrikant niet stil. Op 2 juni wordt het nieuwe besturingssysteem HarmonyOS officieel gepresenteerd aan het grote publiek.

HarmonyOS moet de grote concurrent voor Android worden, maar een gemakkelijke opgave zal het niet worden om te strijden met Android en iOS als derde grote besturingssysteem in de huidige markt. Volgens geruchten zal het besturingssysteem in grote lijnen lijken op de huidige EMUI 11-softwareschil en lijkt het dus sterk op Android. Visueel zouden er nauwelijks verschillen te zien moeten zijn tussen EMUI 11 en het nieuwe HarmonyOS. Hoe het er precies uit gaat zien moeten we nog even afwachten. Op 2 juni zal Huawei HarmonyOS officieel gaan presenteren.

Huawei Watch 3 met HarmonyOS

En goed nieuws voor de fans van de smartwatches van Huawei. Tijdens diezelfde presentatie wordt er ook een nieuwe smartwatch gelanceerd, namelijk de Huawei Watch 3, zo laat het bedrijf weten via het Chinese Weibo. Dit keer zal de nieuwe smartwatch niet draaien op LiteOS, zoals de populaire Huawei Watch GT2 en GT2 Pro, maar tevens op het nieuwe besturingssysteem HarmonyOS. En dit zou de deuren openen naar apps van derde partijen, zodat je straks ook op een smartwatch van Huawei bepaalde apps kunt installeren. Met LiteOS was deze mogelijkheid er niet.