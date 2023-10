Review: Sony ZV-E1 – Cinema, hoogwaardig vloggen en foto

Bij de Sony ZV-E1 is het wel even kijken wat voor opnamevlees er eigenlijk in de kuip zit. Voorop staat een 4K fullframe systeemcamera met 12,1 MP op de sensor waarvan de pixels (feitelijk de photosites) lekker groot en lichtgevoelig zijn. Voor de hoogste kwaliteit 4K UHD heb je echt niet meer dan 12 MP nodig! Sony spreekt van cinekwaliteit in een heerlijk compacte consumentencamera en deze claim gaat in de praktijk beslist op. Er is qua cine voor de amateur of kleine professional weinig verschil met de A7S III uit dezelfde stal.

Daarnaast prijst Sony de ZV-E1 aan als een high-end vlog-camera. Hiervoor valt best veel gunstigs te zeggen doch de prijs is voor de hobbyist wat aan de hoge kant.

En dan de fotografie. Ook hierbij de voordelen van relatief grote pixels die bijdragen aan de lichtsterkte, kleur, het dynamisch bereik en toch ook wel de scherpte. En met 12,1 MP kom je toch aardig uit bij een A4 en zelfs A3 print.

Uitvoering en specificaties

Zoals gezegd is de Sony ZV-E1 uitgevoerd als een heel compacte en lichte (nog geen 480 gram) cinesysteemcamera. Het standaardobjectief: is een verwisselbare Sony FE 28-60mm f/4.0-5.6. Dat heeft precies het juiste brandpunt-bereik voor de meeste videosituaties op kortere afstand en vloggen. De lichtsterkte is door de compacte bouw aan de lagere kant doch de lichtgevoeligheid van de sensor maakt veel goed. Alleen voor de echt filmische look bij een geringe scherptediepte is het inboeten. Mooi is de goede compensatie voor focus breathing. Geen wijzigingen in de beeldhoek meer als je scherpstelt op verschillende afstanden.

De beeldsensor is dezelfde als bij de Sony Alpha 7 SIII. Een nieuwe krachtige Bionx XR neemt de beeldprocessing en AF ter hand. De AF is uit de Sony kunst. Je zit er hoogst zelden naast. En de gezichten blijven bij het vloggen goed in focus. AI helpt een welkom handje bij het detecteren van en optimaal scherpstellen bij mensen, dieren, vogels, insecten, auto’s, vliegtuigen en treinen. Tevens is er Eye-AF beschikbaar, ideaal voor foto- en videoportretten. De tracking is dik in orde. De beeldstabilisatie doet in de praktijk zijn werk naar behoren. Een gerenommeerde OIS- techniek over 5 assen en deze werkt nog altijd optimaal als de camera draait. Er is een dynamisch actieve modus (elektronische beeldstabilisatie) voor snel bewegende objecten en lange brandpunten. Ook heel nuttig zijn de functies automatisch kaderen en framestabilisatie, waardoor je onderwerp altijd in het midden van het beeld blijft en stabiel wordt weergegeven.

Een helder en goed uitleesbaar draai & kantelbaar touchscreen van een hoge kwaliteit ontbreekt niet. Er is geen ingebouwde zoeker. Voor de opslag is slechts een SD UHSII kaartsleuf aan boord. USB streaming en draadloos zijn vanzelfsprekend aan boord. Voor een opnameduur tot 90 minuten raden wij de FZ100 accu aan.

Videoprestaties

De resolutie en framerates kan je wel aan Sony overlaten. Met hoogwaardige 4K UHD (ook Cine) op 50 en zelfs 120P UHD of 240P Full HD legt de camerabeweging en zelfs slow motion prima vast. En de contentkwaliteit met 10bit 4:2:2 bij de opname, S-Cinetone en S-Log 3 is een geduchte concurrent voor menig middenklasse UHD camcorder en 4K hybride systeemcamera. De cinematograaf wordt in deze prijsklasse op zijn of haar wenken bediend en de amateur krijgt nog meer dan hij dikwijls ambieert.

Je kunt eenvoudig een eigen LUT importeren. Echt wel een must bij cinedoeleinden. On the spot is een beperkte mate van postproduction mogelijk. De rolling shutter is goed onder controle. N.B. Deze camera beschikt alleen over een elektronische sluiter. Het dynamisch bereik omvat 15 diafragmastops.

Het geluid van de ingebouwde microfoons met 3 capsules mag er wezen, Gebruik buiten wel een windkap of kattenbontje. Met een aparte externe microfoon pakt het (stereo-)geluid nog beter uit. De interne audio-elektronica staat op een heel hoog niveau. Bij langdurig opnemen kan deze camera enigszins warmlopen. Er is een heathsink maar geen ventilator ingebouwd.