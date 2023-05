HTC is terug van weggeweest en komt met de U23 Pro smartphone

HTC was in de begintijd van Android ontzettend populair bij veel consumenten. Er was een tijd dat iedereen een smartphone van HTC wilde hebben. Het bedrijf lanceerde bijvoorbeeld de Nexus One met Google en de HTC Desire, terwijl mensen daarvoor misschien ook nog wel de Touch HD kennen. Waar HTC ontzettend snel de markt veroverde, daar was de val van het bedrijf wellicht nog groter. Enkele jaren geleden ging het grootste deel van het team over naar Google om te werken aan de Pixel-telefoons. De fabrikant komt echter nu met een nieuwe smartphone: de HTC U23 Pro.

Alhoewel het bedrijf zelf geen smartphoneafdeling meer heeft en dit toestel dus gemaakt wordt door een ander bedrijf die de merknaam gebruikt, is het wel goed om te zien dat het merk nog altijd voort blijft bestaan. De HTC U23 Pro ziet eruit als een leuke midranger en komt ook naar ons land. HTC heeft zelfs een Nederlandse pagina op de website over het toestel. De HTC U23 Pro heeft een 6,7″ FHD+ 120Hz oled-scherm, een Snapdragon 7 Gen 1, 12 GB werkgeheugen en 256 GB uitbreidbaar opslaggeheugen. De batterij van 4.600 mAh is 30W bedraad en 15W draadloos op te laden. Het toestel is geschikt voor 5g, ondersteunt bluetooth 5.2 en beschikt over een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Qua camera’s heeft het toestel een 108 megapixel hoofdcamera met OIS en EIS met 4K HDR video-opnames, tevens vinden we een ultrawide van acht megapixel, macro van vijf megapixel en dieptesensor van twee megapixel op het toestel. Selfies maken voorop kan met de frontcamera van 32 megapixel. Android 13 is aanwezig, maar hoe het zit met het updatebeleid is nog onduidelijk.

Prijs en beschikbaarheid

De HTC U23 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Koffie Zwart en Sneeuw Wit. Vanaf 5 juni is de Koffie Zwarte-variant verkrijgbaar. Vanaf 18 juni ook de variant in Sneeuw Wit. Het toestel gaat 569 euro kosten.