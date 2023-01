Hisense combineert smartphone en e-reader in Hi Reader Pro

Tijdens de CES 2023 komen we vaak unieke apparaten tegen. Dat geldt ook voor de Hisense Hi Reader Pro. Dit apparaat combineert een Android-telefoon met een e-reader en we weten vrijwel zeker dat dit model nooit op de Nederlandse markt verkrijgbaar zal zijn. Toch willen we je dit nieuwtje niet onthouden, want het is een uniek apparaat.

De Hi Reader Pro van Hisense verschijnt in China en draait gewoon op Android. Het is dus eigenlijk gewoon een smartphone zoals je dat kent, alleen heeft het een ander soort scherm. Geen lcd of oled, maar dit model is uitgerust met een E Ink display, zoals je dat kent van een e-reader. In feite kun je dus zowel bellen, internetten als een boek lezen op dit toestel. Je hoeft niet meer een aparte e-reader mee te nemen. Het nadeel is dat het scherm van 6,1-inch wellicht net wat kleiner is dan je zou wensen. Verder is het een complete smartphone met een Snapdragon 662-processor, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Het zijn niet de meest snelle specificaties en ook als we kijken naar Android 11, een 4.000 mAh-batterij, 4g-ondersteuning en bluetooth 5.0 hebben we niet het nieuwste van het nieuwste. Uniek is de gecombineerde smartphone en e-reader echter wel.

Prijs en beschikbaarheid

De Hisense Hi Reader Pro is verkrijgbaar in China voor omgerekend 246 dollar. In Europa kun je dit model aanschaffen via AliExpress.

Advertentie

Lees meer over Hisense.