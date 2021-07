Google voert grote verandering door aan appecosysteem op Android

Google heeft een grote verandering aangekondigd voor ontwikkelaars die hun apps in Google Play willen publiceren. De verandering kan impact hebben op het applicatie-ecosysteem van Android. Nu is het nog zo dat apps als een apk-bestand aangeleverd moeten worden (het apk-bestand is een installatiebestand op Android), maar vanaf augustus verandert dit. In plaats daarvan moet er gewerkt worden met Android App Bundles.

Google wijzigt appdistributie Play Store

Op een speciale pagina laat het bedrijf weten dat de Android App Bundles enkele verbeteringen kennen ten opzichte van apk-bestanden. Zo hoeven gebruikers voortaan kleinere bestanden te downloaden naar hun smartphones, tablets, smartwatches, mediaspelers of televisies. Het nieuwe formaat heeft wel nadeel: het nieuwe installatiebestand wordt alleen gebruikt door de Google Play Store. En dat kan complicaties opleveren voor het distribueren van apps.

Bovendien is het zo dat de verandering nog een ander, potentieel negatief effect met zich meedraagt. Microsoft kondigde onlangs namelijk aan dat Windows 11 ondersteuning aanbiedt voor Android-apps, wanneer ze geïnstalleerd worden via apk-bestanden. Nu de zoekmachinegigant overgaat op een nieuw systeem, houdt dat mogelijk in dat Windows 11 kan rekenen op minder te installeren apps.

Het is wel zo dat de nieuwe regel geldt alleen voor nieuwe applicaties in de Play Store. Bestaande apps vormen vooralsnog de uitzondering, maar het is niet duidelijk of die uitzonderingspositie voor altijd bestaat. Ben je nu een ontwikkelaar die op het punt staat een app, middels een apk-bestand, via de Play Store te publiceren, dan heb je nog wat tijd om over te stappen op de Android App Bundles.