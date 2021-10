Google lanceert Pixel 6 en Pixel 6 Pro op 19 oktober

De afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over de nieuwe Pixel-telefoons. Inmiddels zijn we toe aan de zesde iteratie en weten we dat er een regulier toestel en een Pro-versie van zullen verschijnen. De nieuwe smartphones komen met Google’s eigen mobiele chipset met de naam Tensor. Deze zou volgens geruchten te vergelijken zijn met een Snapdragon 870 qua prestaties.

Over de specificaties is ook al veel uitgelekt. Onder voorbehoud kunnen we zeggen dat de Pixel 6 een amoled-scherm van 6,4-inch (90Hz) met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels krijgt. Aan boord vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel en een ultra-groothoekcamera van twaalf megapixel. Waar de Pixel 6 een plat scherm heeft, daar krijgt de Pixel 6 Pro een curved amoled-scherm van 6,71-inch (120Hz). Ook de resolutie is met 3.120 bij 1.440 pixels hoger. Naast de hoofdcamera en ultra-groothoekcamera van het reguliere model vinden we hier ook een telephoto camera van 48-megapixel met OIS, PDAF en 4x optische zoom.

Komen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro ook naar Nederland?

Uiteraard zijn deze specificaties onder voorbehoud, maar meerdere bronnen bevestigen deze specificaties. De kans is dus groot dat Google op 19 oktober beide smartphones met bovenstaande specificaties zal aankondigen. Je kunt het evenement zelf bekijken op 19 oktober via de Pixelevent website. De verwachting is dat beide smartphones eind oktober in de winkels zullen liggen. De grote vraag blijft natuurlijk, komen beide toestellen ook naar Nederland toe? Of moeten we weer naar onze buurlanden toe om het toestel te kunnen kopen?