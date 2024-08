Waar Google de afgelopen jaren standaard twee verschillende smartphones in de Pixel-serie lanceerde, daar hebben we dit jaar voor het eerst vier verschillende smartphones in de Pixel 9-serie. Naast de reguliere Google Pixel 9 is daar ook de opvouwbare smartphone Google Pixel 9 Pro Fold. Daarnaast zijn er twee verschillende Pro-modellen met de Google Pixel 9 Pro en de Google Pixel 9 Pro XL. Hoe zit dat precies? Wat zijn de verschillen tussen de Google Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL? In dit artikel gaan we de overeenkomsten en verschillen tussen beide smartphones bekijken, zodat je zelf een goede afweging kunt maken tussen beide toestellen.

Vooraf is het goed om te weten dat de Google Pixel 9 Pro XL de echte opvolger is van de Google Pixel 8 Pro. Voorheen kon je altijd kiezen tussen het reguliere toestel en het Pro-model. Niet alleen was het Pro-model veel geavanceerder met de beste camerasetup, ook was het scherm veel groter. Kijken we naar de Google Pixel 8-serie dan heeft de Pixel 8 een scherm van 6,2-inch en de Pixel 8 Pro een groter scherm van 6,7-inch. Dat lijkt op papier misschien niet veel, maar in de praktijk is het verschil enorm. Wilde je dus het beste toestel binnen de serie, dan had je altijd een hele grote telefoon in handen die bij veel mensen toch echt niet lekker in de hand ligt. Waarom geen smartphone binnen de Pixel-serie met de beste specificaties, maar dan in een veel compacter jasje? Veel mensen keken er naar uit en Google heeft dit jaar geluisterd. De Google Pixel 9 Pro XL is de officiële opvolger van de Google Pixel 8 Pro en daarnaast is er een compacter toestel met de naam Google Pixel 9 Pro.