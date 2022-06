Deze apps wil je niet missen tijdens je vakantie

Uber

Taxi nodig? In het buitenland is Uber vaak onmisbaar. Via de app brengt Uber je in contact met taxichauffeurs. Eigenlijk heb je als reiziger overal controle over. Je kiest een bestemming en via je gps-locatie weet de chauffeur direct waar je bent. Al voordat je chauffeur er is krijg je informatie over de auto, de locatie van de taxi, de chauffeur en lees je reacties van vorige mensen die met de taxi zijn meegereden. Het is transparant en daardoor veilig, ook qua kosten. Deze zie je vooral al netjes aangegeven. Tevreden over de rit? Geef de chauffeur vijf sterren ter beoordeling en geef een goede fooi. Het is namelijk niet bepaald een vetpot voor de chauffeurs.