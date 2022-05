‘Google werkt aan een Vlaamse stem voor Google Maps’

Het nieuws is nog niet officieel bekendgemaakt, maar lezers van Androidworld kwamen erachter dat je bij het navigeren in Google Maps af en toe een Vlaamse stem hoort opduiken.

Zo bleken mensen af en toe een Vlaamse stem te horen tijdens het navigeren met Google Maps. Via Google Maps kun je natuurlijk allerlei locaties opzoeken, maar het is ook een volwaardig navigatiesysteem. Of je nu in de auto zit, op de fiets of gewoon de benenwagen neemt. Met Google Maps weet je precies waar je heen moet. En in Nederland en België hebben we tot nu toe altijd een Nederlandse stem gehad die in sommige gevallen misschien te hard kinkt. Een zachtere Vlaamse stem zou dan een fijn alternatief zijn.

Vlaamse stem nog niet te kiezen

De stem duikt af en toe dus op tijdens het navigeren, waarbij er een Vlaamse zin wordt uitgesproken en de navigatie vervolgens weer verder gaat met de Nederlandse stem. Je kunt de Vlaamse stem op dit moment nog niet kiezen bij de instellingen van de navigatie-app van Google. Het is dan ook afwachten wanneer je daadwerkelijk de Vlaamse stem kunt kiezen, maar dat die nu af en toe (per ongeluk) opduikt, lijkt erop te duiden dat Google binnenkort de Vlaamse stem voor Google Maps zal lanceren. Zodra dat het geval is brengen we je uiteraard op de hoogte.

