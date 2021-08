Betaalbare Motorola Moto G60s met quadcamera komt naar de Benelux

De Motorola Moto G60s kenmerkt zich volgens het bedrijf door een krachtige batterij met supersnel laden, een groot scherm met ultra-reactieve prestatiekracht en een quadcamera met dual capture-mode.

Kijken we naar de specificaties dan betekent dit een Max Vision FHD+-display van 6,8-inch en een verversingssnelheid van 120Hz. Dat betekent meer beeldjes per seconde. Hierdoor kun je soepeler scrollen dan bij een scherm met een normale verversingssnelheid van 60Hz. Het toestel heeft een MediaTek Helio G95-processor en 4 GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen van 128 GB is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De batterij heeft een grote capaciteit van 5.000 mAh. Middels TurboPower 50, de snellaadtechnologie van Motorola, krijg je binnen 12 minuten laden tot 12 uur aan batterij. Het toestel is daarnaast waterafstotend.

Het camerasysteem bestaat uit vier camera’s. Zo is er een hoofdcamera van 64 megapixel, een 118 graden ultrawijdhoeklens en een Macro Vision camera om de kleinste onderwerpen dichtbij te halen. De dieptesensor zorgt tenslotte voor mooie portretfoto’s. Dual-capture is aanwezig, waarmee je tegelijk kunt filmen met de hoofdcamera achterop en de selfiecamera voorop.

Het toestel is voorzien van een dedicated knop om Google Assistant op te roepen. Aan boord vinden we Android 11 met Motorola’s My UX softwareschil.

Moto G60s – Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G60s is verkrijgbaar in de kleuren Ink Blue en Iced Mint. Het toestel is vanaf eind augustus beschikbaar in België voor 249,99 euro. In Nederland is het toestel vanaf vandaag te koop.

