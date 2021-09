Apple Watch Series 7 heeft soortgelijk design, maar groter scherm

De Apple Watch Series 7 heeft een groter scherm, waardoor je er meer content op bekijkt. De randen lopen een beetje door, waardoor je ook aan de zijkant de tijd ziet staan. Het nieuwe scherm ondersteunt een volledig toetsenbord, waardoor je er beter op kunt typen. Daarnaast is het zo dat het scherm helderder ingesteld kan worden. Je ziet dus, zeker binnenshuis, beter wat er op het scherm te zien is. De variant met de 41mm-behuizing en wifi aan boord kost 399 dollar, terwijl de 45mm-versie 449 dollar gaat kosten.

De Apple Watch Series 7

Volgens Apple heeft de nieuwe Apple Watch een scherm dat goed tegen krassen bestendig is. En dankzij de benodigde certificaten (ip6x en wr50), komt er ook niet zomaar stof of water in het omhulsel. Het opladen gaat nu 33 procent sneller in vergelijking met het vorige model. Met acht minuten opladen kun je bijvoorbeeld to acht uur lang gebruikmaken van de slaaptracking. En met drie kwartier opladen, laad je de accu op tot tachtig procent van het volledige vermogen. Dat opladen gaat via usb-c, evenals de huidige magnetische puck.

De Apple Watch Series 7 is vanaf de herfst verkrijgbaar. Er is dus nog geen exacte releasedatum. Wellicht komt dat door de productieproblemen die onlangs wat aandacht vergaarden in het nieuws, maar die tot op heden onbevestigd zijn. Wellicht betekent dit een release in oktober, ergens aan het einde — maar dat is speculatie onzer zijde. De prijs wordt in elk geval even hoog als van de Watch Series 6. De line-up bestaat verder nog uit de Watch Series 3 en SE: die veranderen niet qua functies en prijzen.

Tot slot is het zo dat de Apple Watch Series 7 compatible is met alle bandjes die reeds beschikbaar zijn. Heel even leek het erop dat de oude bandjes de prullenbak in konden, vanwege een ietwat veranderd design. Maar tijdens de presentatie laat het bedrijf uit Cupertino weten dat dit niet het geval is. Heb je dus al een favoriete band, dan gebruik je die straks gewoon met de Series 7. Dat model is verkrijgbaar in verschillende varianten: vijf kleuren met een aliminium omhulsel, drie kleuren voor een roestvrijstalen versie en twee opties voor de titaniumversies.

watchOS 8

Verder is het zo dat watchOS 8 ondersteuning aanbiedt voor automatische fietsdetectie tijdens workouts. Ook registreert het digitale polshorloge wanneer de drager van zijn fiets valt. Tot slot zijn er nog verbeteringen doorgevoerd voor de mensen die gebruikmaken van activiteiten op elektrische fietsen.

De nieuwe wijzerplaat Contour laat dus het huidige tijdstip aan de rand van de smartwatch zien. De nieuwe wijzerplaat Modular Duo benut de extra ruimte met twee grote informatieve complicaties midden op het scherm. Los daarvan houdt de klassieke World Time-wijzerplaat de tijd bij in 24 tijdzones rond een dubbele wijzerplaat, en is beschikbaar op Apple Watch Series 4 en later. De Portrettenwijzerplaat gebruikt de dieptemogelijkheden van de portretmodus van de iPhone, voor je eigen achtergronden.

De nieuwe Mindfulness-app, het volgen van de ademhalingsfrequentie en de trainingstypen Tai Chi en Pilates zijn opties die eveneens toegevoegd zijn. Met de nieuwe functionaliteit van de apps Wallet en Woning is het nog makkelijker om je auto van het slot te halen, je huis binnen te komen, enzovoort. Verbeteringen in de apps Berichten en Foto’s zorgen ervoor dat je makkelijker contact houdt met vrienden en familie.