Apple moet sideloaden apps toestaan in iOS 17 van EU

In Android heb je de mogelijkheid om apps te downloaden via de Play Store, maar je kunt ook zogenaamde .apk-bestanden ‘sideloaden’, oftewel installeren buiten de Play Store om. Bij Apple is dit niet mogelijk. Je moet de App Store gebruiken om apps te installeren. De Digital Markets Act, een nieuwe wet van de Europese Unie die volgend jaar in moet gaan, gaat er voor zorgen dat iOS meer open zal worden. De wet stelt dat er ook een alternatieve manier mogelijk moet zijn voor een besturingssysteem om apps en/of software te installeren, waaronder via derde partijen.

Dit nieuws komt van Mark Gurman van Bloomberg (via Phone Arena). Mark stelt dat Apple tijdens de Worldwide Developers Conference (5 juni tot en met 9 juni) iOS 17 gaat aankondigen. Ondertussen is het bedrijf uit Cupertino druk aan het werk om iOS 17 meer open te maken voor het sideloaden van apps om zo te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. De Europese Unie vindt het belangrijk dat consumenten zelf de controle krijgen hoe ze apps kunnen downloaden en installeren en dat er niet één verplichte manier moet zijn. Apple is het er niet mee eens, want stelt dat de manier via de App Store zorgt voor meer privacy en beveiliging van de consument. Apple heeft echter geen keuze en moet zich vanaf volgend jaar wel aan de nieuwe wetgeving van de EU gaan houden.

Apple moet ook al stoppen met Lightning-aansluiting

Het is al de tweede keer in korte tijd dat Apple een wijziging moet aanbrengen. Eerder al besliste het Europees Parlement dat usb-c de standaard wordt vanaf eind 2024. Alle kleine elektronische apparaten moeten vanaf dan usb-c gaan gebruiken. Apple mag dan geen Lightning-aansluiting meer gebruiken op iPhones, iPads en andere apparaten.