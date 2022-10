Apple stapt onder druk EU over naar usb-c

Afgelopen zomer heb je kunnen lezen dat de Europese Unie een universele laadstandaard voor kleine elektronische apparaten wilde invoeren. Het Europees Parlement bereikte een akkoord om usb-c als nieuwe standaard te verplichten voor alle smartphones, tablets, oordopjes, koptelefoons, e-readers, camera’s en andere kleine elektronische apparaten. Formele goedkeuring moest echter nog plaatsvinden en dat heeft men deze week gedaan. Vanaf eind 2024 moet iedere fabrikant die dat nog niet gedaan heeft over naar usb-c.

Een bedrijf wat daar flink door geraakt zal worden is Apple. Usb-c is bij Apple namelijk niet de standaard. Men maakt voornamelijk gebruik van de Lightning-aansluiting, ook al zijn er enkele iPads die wel voorzien zijn van een usb-c-aansluiting. Het bedrijf mag in de Europese Unie vanaf eind 2024 nu echter geen Lightning meer gebruiken, maar moet echt over naar usb-c. Greg Joswiak van Apple heeft al gereageerd in een interview op het Tech Live Event van Wall Street Journal’s (via Engadget). Zo heeft de Apple-topman gereageerd dat ook Apple mee gaat werken aan de nieuwe EU-regels en het niet tegen zal werken. De iPhones en iPads gaan voorzien worden van usb-c-aansluitingen, net als andere apparaten van Apple. Echt enthousiast klonk de beste man overigens niet, maar Apple heeft geen keuze meer. Mogelijk gaan we de usb-c-aansluiting al bij de iPhone 15 zien.

Eén oplader voor al je apparaten

Eind 2024 heb je dus niet tal van verschillende laders met verschillende aansluitingen meer nodig voor je kleine elektronische apparaten. Eén oplader en een kabeltje met usb-c-aansluiting is voldoende om je apparaten op te laden. Als consument krijg je daarnaast straks de keuze of je het apparaat met of zonder oplader wilt kopen. De nieuwe wet verplicht usb-c eind 2024 als standaard in de Europese Unie voor de volgende apparaten:

Mobiele telefoons

Tablets

E-Readers

Earbuds

Digitale camera’s

Koptelefoons

Handheld spelcomputers

Draagbare speakers

De nieuwe wet geldt voor nieuwe apparaten die vanaf eind 2024 op de markt komen. Producten die al op de markt zijn hoeven niet aangepast te worden.