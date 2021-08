Apple gaat foto’s op iPhone en iPad in VS scannen op kindermisbruik

Het nieuws kwam gisteren eerst naar buiten, maar het was niet duidelijk wat nu precies het plan van Apple was. Gebruikers wereldwijd waren bang voor hun privacy, omdat Apple blijkbaar alle foto’s wilde scannen en dus toegang had tot alle media van gebruikers. Zo blijkt het niet helemaal te zijn.

Apple wil de veiligheid van kinderen op drie vlakken vergroten. Als eerste de communicatietools zoals de Messages-app. Via on-device learning worden ouders gewaarschuwd voor gevoelige content, terwijl privé-berichten onleesbaar zouden moeten blijven voor Apple. Ten tweede krijgen Siri en Search updates om ouders en kinderen extra informatie te geven wanneer ze te maken krijgen met onveilige situaties.

Foto’s vergeleken met een database

Het derde punt is eigenlijk waar het om gaat. CSAM staat voor Child Sexual Abuse Material. Apple krijgt een database met foto’s van kindermisbruik. Deze worden geleverd door organisaties als het National Center for Missing and Exploited Children die zich inzetten voor de bescherming van kinderen. Via een ingewikkeld systeem kunnen foto’s van gebruikers op iCloud vergeleken worden met deze database. Komt het systeem materiaal uit de database tegen in de iCloud van de gebruiker, pas dan zou Apple informatie krijgen over de gebruiker voor bijvoorbeeld opsporingsinstanties. Gebruikers die niets te vrezen hebben hoeven zo niet te vrezen voor hun privacy, aldus Apple. We geven hier een eenvoudige weergave van het systeem. Apple heeft een document bestaande uit 12 pagina’s online gezet met alle technische aspecten, dus wil je meer weten over het achterliggende systeem dan kun je dit document lezen.

Kindermisbruik tegengaan kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen, maar veel privacy-organisaties vinden dat het hek nu van de dam is en de privacy ook geschonden wordt van gebruikers die niets te vrezen hebben. Daarnaast zou dit systeem ook gebruikt kunnen worden door overheden die minder democratie kennen en inwoners willen controleren. Voorlopig zal dit systeem echter alleen in de Verenigde Staten gebruikt gaan worden.