Android 12 krijgt ‘Play as you download’: direct spelen tijdens downloaden

Dergelijke functies zien we ook terug bij spelcomputers en komt dus ook naar Android 12 toe. Je download een spel en je kunt vaak al op een derde van de download beginnen met spelen. Hoe zit dat nu precies? In feite komen de gedownloade bestanden in de juiste volgorde binnen. Je download alles wat nodig is om het eerste level te kunnen spelen, terwijl latere levels pas op het einde gedownload worden. Zo kan jij al beginnen met spelen, terwijl de download zelf op de achtergrond nog gewoon bezig is.

Google introduceert deze functie in Android 12 en wordt helemaal in de kern ingebouwd. Zo moeten spellen twee keer sneller opstarten en dit moet de gebruikerservaring ten goede komen. Een functie als ‘Play Asset Delivery’ moet hier ook bij helpen. Dit moet ervoor zorgen dat gebruikers minder lang hoeven te wachten. Dankzij Texture Compression Format wordt de grootte van het spel verder beperkt door de juiste compressie te gebruiken.

Wellicht lijkt deze functie een beetje overbodig in de Benelux. Mobiele games zijn meestal niet zulke grote bestanden en met de huidige internetsnelheden en je wifi-netwerk thuis is het downloaden van een game een fluitje van een cent. Uiteraard wordt Android 12 ook gebruikt in landen waar de internetsnelheid lang niet zo snel is als in de Benelux. Dan is het toch fijn dat je veel sneller kunt starten met spelen terwijl het spel in de achtergrond verder wordt gedownload.

Google for Games Developer Summit

Deze nieuwe mogelijkheden werden bekendgemaakt tijdens de Google for Games Developer Summit. Hier werd ook bekendgemaakt dat Google met de Android Game Development Kit komt, waarmee ontwikkelaars aan de slag kunnen om games te maken. Ben je benieuwd waar Google aan werkt? Bekijk de keynote hierboven.