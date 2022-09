Amazon lanceert nieuwe versie Kindle: e-reader met 6-inch scherm

De nieuwste generatie Kindle heeft een volledig nieuw 6-inch scherm met een hoge resolutie van 300 ppi (pixels-per-inch). Volgens Amazon heeft het scherm daardoor drie keer meer pixels dan de vorige generatie en dit moet zorgen voor haarscherpe tekst en afbeeldingen. Ook is er een donkere modus en kun je de verlichting aan de voorkant instellen voor comfortabel lezen onder alle omstandigheden. Functies als X-Ray geeft belangrijke details over mensen of plaatsen in een boek en je hebt snel toegang tot een ingebouwd woordenboek om de betekenis van een woord op te zoeken.

Kindle: 16 GB en usb-c

De nieuwe Kindle is volgens Amazon het meest compacte Kindle-model dat op dit moment verkrijgbaar is. De e-reader gaat zes weken mee op een enkele lading en opladen kan via de usb-c-poort. Je hebt 16 GB aan opslagruimte voor je boeken en dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige model. Amazon heeft de nieuwe e-reader ontworpen met het oog op duurzaamheid en het apparaat is gemaakt van 90 procent gerecycled magnesium.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Kindle e-reader is verkrijgbaar vanaf 109,99 euro en komt met 16 GB opslaggeheugen. Je kunt kiezen uit de kleuren Black en Denim. Ook zijn er stoffen hoezen verkrijgbaar in de kleuren Black, Rose, Denim en Dark Emerald. Je kunt de nieuwe e-reader vanaf vandaag vooruitbestellen via de website van Amazon. De releasedatum is 12 oktober.