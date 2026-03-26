Vrije mening

Orchestral Audio blijkt verder geen strak ingerichte winkel te zijn en het geheel ademt, waag ik het te zeggen, een aangename sfeer van liefhebbers. Hoewel Marc vandaag niet aanwezig kan zijn, maak ik wel kennis met John en Daan. Bij binnenkomst rond lunchtijd zitten beide heren ontspannen van hun middagmaal te genieten aan de grote langwerpige tafel in een hoek van deze ruimte. Deze tafel blijkt tevens het centrale punt van de winkel te vormen. Behalve een pc zie ik hier ook allerlei accessoires en productdocumentatie liggen.

Na met beide heren kennis te hebben gemaakt en door Daan van een kop koffie te zijn voorzien, kijk ik nieuwsgierig om mij heen. Door de open indeling is goed te zien dat het pand nog verder naar achteren doorloopt. Bijzonder en opvallend is dat ik tussen de opmerkelijk grote variëteit aan nieuwe en tweedehands audioproducten ook een grote sterrenkijker, een kast met horloges, een paardenzadel en zelfs twee racefietsen aan de muur ontwaar. Niet echt gebruikelijk in een audiowinkel en voor mij eerlijk gezegd ook wat verwarrend. Wanneer ik John hiernaar vraag, verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht.

“Wij zijn een hifiwinkel in de breedste zin van het woord. Daarmee bedoel ik dat we naast nieuwe ook tweedehands producten aanbieden en dat we, naast muziek, niet schromen onze andere passies te tonen, zoals het wielrennen van Marc. Met Orchestral Audio willen we geen standaard hifi detaillist zijn, maar echt zij aan zij met onze klanten staan.”