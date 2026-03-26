Sinds mijn start in 2003 ben ik regelmatig in de weer om verslagen over intrigerende hifiwinkels te schrijven. Ondanks dat het winkellandschap de laatste jaren flink onder druk is komen te staan, blijken er gelukkig nog steeds nieuwe partijen gemotiveerd om zo’n uitdaging aan te gaan. Voor dit verhaal neem ik u mee naar de Sterrenbos 11, gelegen in het Gelderlandse Wijchen. In een mooi, authentiek winkelpand heten Marc van der Zweep (57), John Somberg (67) en sinds kort ook Daan Husson (40) u van harte welkom en nemen zij u mee naar hun volledig naar eigen inzicht samengestelde hifi-luilekkerland.
Laat ik dit verhaal beginnen met de opmerking dat Orchestral Audio, sinds de start in februari 2024, allesbehalve een standaard hifiwinkel is. Dat merk je al meteen bij binnenkomst, waar ik direct een gezellig ingedeelde grote ontvangst- en luisterruimte betreed. Er is lekker veel te zien, wat ik altijd een goed teken vind. Maar het zijn de indrukwekkend grote Final Prestige 35+ elektrostaten die meteen alle aandacht opeisen. Wat een mooi en bijzonder systeem, en dan ook nog van eigen bodem.
Vrije mening
Orchestral Audio blijkt verder geen strak ingerichte winkel te zijn en het geheel ademt, waag ik het te zeggen, een aangename sfeer van liefhebbers. Hoewel Marc vandaag niet aanwezig kan zijn, maak ik wel kennis met John en Daan. Bij binnenkomst rond lunchtijd zitten beide heren ontspannen van hun middagmaal te genieten aan de grote langwerpige tafel in een hoek van deze ruimte. Deze tafel blijkt tevens het centrale punt van de winkel te vormen. Behalve een pc zie ik hier ook allerlei accessoires en productdocumentatie liggen.
Na met beide heren kennis te hebben gemaakt en door Daan van een kop koffie te zijn voorzien, kijk ik nieuwsgierig om mij heen. Door de open indeling is goed te zien dat het pand nog verder naar achteren doorloopt. Bijzonder en opvallend is dat ik tussen de opmerkelijk grote variëteit aan nieuwe en tweedehands audioproducten ook een grote sterrenkijker, een kast met horloges, een paardenzadel en zelfs twee racefietsen aan de muur ontwaar. Niet echt gebruikelijk in een audiowinkel en voor mij eerlijk gezegd ook wat verwarrend. Wanneer ik John hiernaar vraag, verschijnt er een brede glimlach op zijn gezicht.
“Wij zijn een hifiwinkel in de breedste zin van het woord. Daarmee bedoel ik dat we naast nieuwe ook tweedehands producten aanbieden en dat we, naast muziek, niet schromen onze andere passies te tonen, zoals het wielrennen van Marc. Met Orchestral Audio willen we geen standaard hifi detaillist zijn, maar echt zij aan zij met onze klanten staan.”
Buitengewoon klantgerichte benadering
Daan vervolgt: “Dat klopt helemaal, want juist door deze ‘vrije’ denkwijze ben ik jaren geleden bij Marc terechtgekomen. Niet op deze locatie, maar in zijn vorige pand. Marc werkt namelijk als zzp-monteur in de keukenbranche en boven zijn opslag- en werkruimte waren twee luisterruimtes gecreëerd. Daar stonden allerlei producten opgesteld en gingen voor mij de ogen open hoe ik mijn set naar een hoger plan kon tillen. Door deze ervaring en mijn werk in de evenementenscene ben ik inmiddels zover dat ik mijn kennis en ervaring graag inzet om andere mensen te helpen. John en Marc vonden dit een goed idee en daarom ondersteun ik hen sinds kort met hand- en spandiensten. John heb ik trouwens pas later leren kennen, maar daarover vertelt hij zo zelf meer. Wat ik enorm fijn vond en nog steeds vindt, is dat je hier na de nodige begeleiding en advies alles zelf in je eigen thuisomgeving mag uitproberen. Dat leert je aspecten over je eigen set die je nooit had vermoed en is bovendien geweldig leuk en leerzaam.”
John luistert aandachtig en zegt: “Voordat ik meer vertel over hoe we hier werken, welke merken we voeren en hoe de winkel eruitziet, is het goed dat ik mijzelf en tegelijkertijd ook Marc even voorstel. Want hoe is Orchestral Audio als winkel eigenlijk tot stand gekomen? De feitelijke start, weliswaar onder een andere naam, is gevormd door Marc. Een man met een schat aan ervaring, die vroeger in zijn jonge jaren al regelmatig bij Krijtenberg over de vloer kwam en die men mogelijk ook kent van zijn website Hifi-makelaar.nl. Volgens mij de allereerste website in Nederland waar mensen hun tweedehands audio konden verkopen. Na audio een tijdlang op een lager pitje te hebben gezet vanwege drukte, begon het bij Marc zo’n zes jaar geleden weer te kriebelen en pakte hij zijn hobby en passie opnieuw op.”
Achtergronden
“Zelf heb ik een meer technische achtergrond en heb elektronica gestudeerd. Na mijn studententijd ben ik bij Philips NXP in Nijmegen terechtgekomen en ben daar, hoewel dat nooit mijn intentie was, uiteindelijk 34 jaar gebleven. Ik werkte er onder meer als ontwerper van halfgeleiders. Door een reorganisatie wegens het stoppen van een groot project, kwam ook ik helaas op straat te staan, waarna ik als ontwerper voor het wereldberoemde Siltech (kabels) aan de slag ben gegaan. Mijn contact met Marc ontstond bij Audioclub Oost-Brabant. We raakten aan de praat en ontdekten dat onze behoeften in dezelfde richting lagen. Zelf zat ik inmiddels dicht tegen de pensioenleeftijd aan en wilde ik graag actief blijven. Ook omdat ik nog voldoende energie en drive had en nog steeds heb. Marc kon op zijn beurt wel wat extra ruimte gebruiken om meer producten te demonstreren. Zo ontstond het idee om samen een winkel te starten. Omdat ik hier in de buurt woon, had ik goed zicht op wat er te koop en te huur werd aangeboden. Toen dit pand aan de Sterrenbos 11 beschikbaar kwam, zag ik meteen het potentieel. Na er samen in te zijn gedoken, zag Marc dat gelukkig ook, waarna we de stoute schoenen aantrokken om samen dit mooie avontuur aan te gaan.”
Orchestral Audio ten voeten uit
“Wat we hier hebben gecreëerd is zowel bijzonder als afwijkend. Als ik Orchestral Audio in één volzin zou moeten omschrijven, dan is dat, dat wij dit werk vanuit één overtuiging doen: muziek is zó mooi dat het al onze aandacht verdient. In onze winkel is er geen haast en geen marketingpraat, maar kan een klant écht luisteren. Ervaren hoe zijn of haar muziek kan klinken wanneer alles klopt. Niet spectaculair om het spektakel, maar overtuigend door rust, samenhang en emotieoverdracht. Om dit zelf te ervaren nodigen wij iedere serieuze belangstellende uit om met eigen ogen en oren onze winkel te bezoeken. Omdat jij hier nu al bent, nodig ik je graag uit om samen verder te kijken.”
Dat laat ik mij geen twee keer zeggen en nieuwsgierig kijk ik rond. De grote ruimte waarin ik mij bij binnenkomst bevind, is voorzien van een royale hoekbank met daarvoor pontificaal de eerdergenoemde Final elektrostaten, aangestuurd door de top van het in Nederland relatief onbekende SPL. SPL staat voor Sound Performance Lab en is een Duitse fabrikant van hoogwaardige audioapparatuur met diepe wortels in de professionele studiowereld. Het bedrijf werd begin jaren tachtig opgericht en staat bekend om zijn eigenzinnige, technisch gedreven ontwerpen, waarbij luisteren belangrijker is dan het volgen van conventionele ontwerprichtlijnen. Kenmerkend zijn de robuuste bouwkwaliteit, productie in Duitsland en de eigen 120V VOLTAiR-technologie, die zorgt voor een moeiteloze dynamische presentatie, lage vervorming en een krachtige, transparante weergave.
De visueel werkelijk prachtige draaitafel in deze setting is de EAT Forte in speciale leereditie. Het witte leer, in samenspel met de glanzend pastel-mintgroene kleur van de boven- en onderpanelen, vormt samen met het blanke metaal van plateau, arm en motoronderdelen een heerlijk spanningsveld. Een Shelter 901 III MC-element maakt deze analoge setting compleet. Verder zie ik een Haandrikman Sygnus X-1 lichtnetfilter/scheidingstransformator, een AudioPhool Music Server 2.1 en een Chord Electronics Ultima Integrated versterker. Tijdens mijn bezoek wordt gebruikgemaakt van SPL-componenten in de vorm van de VOLTAiR DAC/voorversterker, de VOLTAiR phono-voorversterker en de Performer M1000 mono-eindversterkers. Een krachtpatser die 420 watt aan 8 ohm en 750 watt aan 4 ohm levert en door het Duitse LowBeats zelfs tot referentie-eindversterker is verkozen.
Luisteren
Hoewel ik wegens tijdgebrek (er viel in deze periode veel sneeuw, waardoor reizen extra tijd kostte) niet de andere opstellingen heb kunnen beluisteren, liet deze high-end set met de grote Final-elektrostaten prachtig horen hoe moeiteloos en werkelijk full-range zo’n paneel kan klinken wanneer het stabiel wordt aangestuurd. Luchtig, ruimtelijk, vloeiend, ademend, groots, fraai gelaagd en emotioneel betrokken zijn zomaar een aantal woorden die bij mij opkomen. Na een poosje te hebben genoten, begeven we ons dieper het pand in.
John vertelt: “Naast de grote ruimte waar we net waren, beschikken we over nog drie luisterruimtes, elk met een eigen karakter. Ook daar staat de muziek centraal en het luisterplezier voorop. Verkoop is voor ons nooit het uitgangspunt. We nemen de tijd om samen te ontdekken wat bij de klant past, met apparatuur waar men niet na een jaar op uitgekeken raakt en waar langdurig van kan worden genoten. Daarom werken we met merken die je niet op iedere straathoek tegenkomt. Zo zijn wij dealer van Final, een Nederlands elektrostatisch luidsprekermerk met meer dan dertig jaar ervaring. Om ons vertrouwen in het merk te onderstrepen, hebben wij als enige in Europa zowel het topmodel 35+ als een volledige 7.1.4-surroundopstelling permanent speelklaar in de winkel.”
In de achterste ruimte toont John trots deze opstelling. De eveneens royale ruimte is sfeervol aangekleed, voorzien van vier comfortabele fauteuils en ingericht voor serieuze hifi set-ups. Ook hier verzorgen afwisselend SPL en Chord Electronics de aansturing en is de ruimte aangekleed met een ruime collectie cd’s en lp’s. Terwijl er voor de sfeer een filmpje van een knapperend haardvuur speelt, valt mij op hoe ongelooflijk natuurlijk dit klinkt. Ik heb dit effect vaker gehoord, maar zelden zo realistisch. Bij film- en muziekweergave kan dit alleen maar een indrukwekkende presentatie opleveren.
Overige ruimtes
In de overige ruimtes staan nieuwe en ingeruilde componenten broederlijk naast elkaar. Leuk om doorheen te struinen, met echte parels ertussen, al is het wellicht minder overzichtelijk wanneer je specifiek naar een nieuwe set op zoek bent. John begrijpt mijn opmerking en vervolgt: “Het klopt dat het zo minder duidelijk is wat nieuw is en wat tweedehands, maar het leuke is dat onze winkel hierdoor voortdurend in beweging blijft. Onze opstellingen wisselen vaak en door het brede aanbod aan merken kunnen we zeer verfijnde combinaties samenstellen. Daarnaast organiseren we maandelijks een audio-evenement waarin luisteren en verdieping centraal staan. De actuele data zijn te vinden op onze website.”
Hoewel er ongetwijfeld nog meer mooie merken bij Orchestral Audio te vinden zijn, sluit ik af met een greep uit het rijke aanbod van deze bijzondere Wijchense winkel: Audio Hungary, MC Systems, Metrum, EAT Audio, Shelter, Serblin & Son, Tom Evans, Martin Logan, Music Hall, Velodyne, Final, Bryston, Bluesound, Magnepan, SPL, JBL, Sign Audio, Peacock Audio, Aurender en ATC.
Conclusie
Er zijn veel winkels in Nederland, maar geen enkele zoals Orchestral Audio. Als er één conclusie uit mijn bezoek aan deze hifi-detaillist uit Wijchen naar voren komt, dan is het deze. De sfeer is uitzonderlijk ongedwongen, het assortiment opvallend breed en soms zelfs uitgesproken hobbymatig. Dat laatste wordt versterkt door de laagdrempeligheid die Marc, John en Daan uitstralen. Hier wil men iedereen helpen, waarbij het een groot pluspunt is dat John dankzij zijn technische achtergrond veel zelf kan repareren. Het winkelaanbod richt zich vooral op de gegoede middenklasse, al is de set met de Final-topmodellen natuurlijk onmiskenbaar high-end. Ook is vrijwel de volledige range van het Groningse MC Systems aanwezig, iets wat je niet overal ziet. Prettig is bovendien dat een groot deel van het aanbod opvallend betaalbaar blijft. Dat is eens wat anders dan alles steeds duurder maken.
Voelt u zich aangesproken door deze sfeer, klantbenadering en ondanks dat Marc en John inmiddels echte professionals zijn die weten waarover ze spreken, nog steeds het bewust aanwezige liefhebbers karakter, dan is Orchestral Audio zonder meer een bezoek waard. Tot slot werkt de winkel nauw samen met Peacock Audio voor een optimale stroomvoorziening, waaronder stroom- en spanningspre-processing (bij voorkeur zonder filtering), betere kabels en zekeringen. Uniek is dat de verschillen zowel in de winkel als bij u thuis met uw eigen apparatuur kunnen worden gedemonstreerd. Inruil van apparatuur is mogelijk en ook consignatieverkoop behoort tot de opties. Alles met hetzelfde uitgangspunt: eerlijk advies, realistische verwachtingen en muziek die blijft raken.
Fotografie: Werner Ero
Orchestral Audio
tel: +31(0)6-15358267 / +31(0)6-51648763
www.orchestralaudio.nl
