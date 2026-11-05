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Bowers & Wilkins Londen kent Poulissen de Premier In-Store Activation Award 2026 toe

05 november 2026 1 Minuut 0 Reacties
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De winkel in Roermond ontvangt de Premier In-Store Activation Award 2026 voor de bijzondere winkelbeleving en presentatie van het audiomerk.

Premier In-Store Activation Diamond Dealer Awards 2026 Bowers Wilkins Poulissen

Poulissen Audio Video Center uit Roermond heeft tijdens de Diamond Dealer Awards 2026 in Londen de Premier In-Store Activation Award van Bowers & Wilkins gewonnen. De prijs werd uitgereikt aan Anne-Marie Poulissen en is een erkenning voor de hoogwaardige winkelbeleving, presentatie en klantbegeleiding die de Nederlandse hifi-specialist biedt. Poulissen was dit jaar als enige Nederlandse dealer maar liefst tweemaal genomineerd. Naast de uiteindelijke winnaarstitel in de categorie Premier In-Store Activation maakte de winkel ook kans op de award voor Excellence Online Activation. Een belangrijke rol bij het winnen van de prijs speelt de vernieuwde winkelpresentatie. Poulissen opende onlangs een volledig vernieuwde Bowers & Wilkins Diamond Room en een nieuwe Marantz/Bowers & Wilkins Gold Room. In de high-end luisterstudio kunnen bezoekers onder meer kennismaken met de topmodellen uit de Bowers & Wilkins 800 Series Diamond D5. Daarnaast beschikt de winkel over twee geavanceerde AV-surroundstudio’s met een complete luidsprekerbezetting van Bowers & Wilkins. Ook online heeft Poulissen de afgelopen twee jaar flink geïnvesteerd in de presentatie van het merk, met uitgebreide productinformatie, specials en historische overzichten. Tijdens evenementen, waaronder de bekende Poulissen in Concert-sessies, krijgen bezoekers bovendien regelmatig de gelegenheid om de luidsprekers uit de 800 Series D5 te beluisteren. Met de award krijgt Poulissen internationale erkenning voor de manier waarop het merk Bowers & Wilkins in de winkel en online presenteert.

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