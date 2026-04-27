Evenement Nieuws Audio Algemeen

Poulissen Devialet demonstratiedag op zaterdag 23 mei

27 april 2026 1 Minuut 0 Reacties
Devialet-2

Poulissen Audio Video Center in Roermond organiseert op zaterdag 23 mei in samenwerking met Devialet-importeur D&D Audio een Devialet demonstratiedag. In onze high-end studio kunt u luisteren naar de bijzondere Devialet Astra geïntegreerde versterker en Devialet Phantom Ultimate actieve speakers. Wij zijn officieel dealer van dit prachtige Franse merk.

Poulissen Devialet

Gedurende deze demonstratiedag kunt u vrij inlopen vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur en zorgt ons team voor prachtige en meeslepende muziek. Om te laten zien waartoe de Devialet Astra allemaal toe in staat is, zullen we deze ook laten horen in combinatie met de zeldzame Bowers & Wilkins 801 Abbey Road, de absolute topluidspreker van dit merk en de referentie van alle belangrijke opnamestudio’s in de wereld. Onze high-end studio kreeg onlangs van de vakpers het rapportcijfer 10 voor de geweldige akoestische kwaliteiten.

Presentaties door Devialet-importeur D&D Audio

Gedurende de hele dag is Devialet-importeur D&D Audio aanwezig om uw eventuele vragen te beantwoorden. Rond 11.00 en 14.00 uur zullen bovendien korte informatieve presentaties worden gegeven over het huidige Devialetprogramma.

Bezoekers op deze dag maken kans op een mooie Gemini II-set

Poulissen Audio Video Center verloot onder de bezoekers op zaterdag 23 mei een prachtige set Devialet Gemini II High-End Wireless Earbuds ter waarde van € 399.

Poulissen Audio Video Center
Schoenmakersstraat 19
6041 EX Roermond

Reacties (0)

Lees meer

