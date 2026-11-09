Het partnership tussen Abbey Road en Bowers & Wilkins startte toen John Bowers bij de muziekstudio’s op bezoek kwam met een eerste paar 801’s. Vanuit de filosofie dat de “beste speakers diegene zijn die het minste verliezen” wilde hij de nieuwe speakers presenteren aan de technici van een van de prestigieuste studio’s ter wereld, bekend om de sterke samenwerking met (onder andere) The Beatles. Volgens de overlevering besloten de Abbey Road-medewerkers na een luistersessie om de 801 te adopteren als referentiemonitor. In de decennia nadien werd de vorige generatie telkens vervangen door de nieuwste lichting. “In oktober zijn de D5’s hier geleverd”, werd zo op het verjaardagsfeest verteld.

Op het feest was de top van het bedrijf present, inclusief president Lyle Smith, die we eerder dit jaar interviewden tijdens High End Wenen. Hij staat sinds dit jaar aan het hoofd van Sound United, de afdeling binnen de Harman-groep waaronder Bowers & Wilkins valt, naast Denon en Marantz. Discreter was de aanwezigheid van David Beckham, die merkambassadeur is voor het bedrijf. Master of Ceremony was dan weer Andy Kerr, Director of Product Marketing & Communications. Samen met dirigent Mike Dixon gidste hij het publiek door de geschiedenis van Bowers & Wilkins, maar vooral door die van Abbey Road.

De muziekstudio kent immers een heel rijke geschiedenis; ze werd in 1931 geopend door EMI Studios en werd gebruikt voor veel pionierende klassieke en bigbandopnames, onder meer van Glenn Miller. Minder bekend is dat een van de ingenieurs het patent verwierf voor de uitvinding van stereogeluid. Echt wereldberoemd werden de studio’s door het Abbey Road-album van The Beatles uit 1969; de iconische zebrapad-foto werd ook net voor de deur gemaakt. De Fab Four maakten van Abbey Road – specifiek Studio 2 – hun tweede thuis, waar bijna negentig procent van hun muziek werd opgenomen. Maar The Beatles zijn absoluut niet de enige grote artiesten die met de muziekstudio verbonden zijn. Pink Floyd, Radiohead, Oasis, Lady Gaga, Amy Winehouse, Adele en Ed Sheeran zijn maar enkele namen van artiesten die er albums opnamen. Met de grote Studio 1, waar plaats is voor een volledig filharmonisch orkest, richtte de studio zich ook expliciet op filmcomponisten. Onder andere dankzij de samenwerking met John Williams werden er heel wat van zijn soundtracks opgenomen, naast werken van anderen. Ook de soundtrack van The Lord of the Rings werd er gecreëerd.

Het concert met het RPO in de befaamde Studio 1 voerde het publiek langs een aantal muziekstukken die gecreëerd werden in Abbey Road en waarbij speakers van Bowers & Wilkins tijdens de opnames of mastering werden gebruikt. Daarbij kwamen onder meer ‘Raiders of the Lost Ark’ en ‘Hedwig’s Theme’ van Williams langs, naast een medley van bekende popnummers die in de studio’s werden opgenomen.

Over de 800 D5 Serie werd op het event niet zoveel gezegd, al hing het belang van deze vernieuwde toplijn wel in de lucht. De nieuwe speakerlijn bouwt voort op de D4-generatie door onder meer het chassis op verschillende punten resonantiebestendiger te maken en aanpassingen door te voeren aan de filter.

https://fwd.nl/audio/interview-lyle-smith-president-sound-united-over-toekomst-denon-marantz-en-bw/