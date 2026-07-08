Sharp introduceert Titan OS op een deel van zijn nieuwe televisies

Een Europees platform in ontwikkeling

Titan OS is een smart-tv-platform dat is ontwikkeld in het Spaanse Barcelona. Het systeem biedt inmiddels ondersteuning voor de meeste grote internationale streamingdiensten, waaronder sinds kort ook de Apple TV-app. Daarnaast zijn er diverse regionale en lokale streaming-apps beschikbaar, al wordt er volgens het bedrijf nog gewerkt aan het verder uitbreiden van het aanbod. Naast video-streaming ondersteunt het platform ook functies zoals cloudgaming.

Het verdienmodel van Titan OS is vergelijkbaar met dat van concurrenten zoals Google TV, LG’s webOS en Samsungs Tizen; het platform wordt gefinancierd via advertenties die op het startscherm worden getoond.

Google TV blijft deels behouden

In tegenstelling tot Philips neemt Sharp niet volledig afscheid van Google TV. De fabrikant blijft voorlopig met meerdere besturingssystemen werken, waarbij Titan OS als extra alternatief wordt toegevoegd aan het assortiment. Welke specifieke televisiemodellen met het nieuwe systeem worden uitgerust, is op dit moment nog niet bekendgemaakt.

De directie van Sharp Consumer Electronics Europe geeft aan dat het de ambitie is om het verkoopvolume van televisies met Titan OS in de loop van de samenwerking verder uit te bouwen. Naast Sharp en Philips wordt het platform momenteel ook al gebruikt op geselecteerde televisies van AOC en JVC.