Mobile

Samsung Galaxy Tab S12: nieuwe chip, minder camera’s en flink duurder

01 oktober 2026 3 Minuten 0 Reacties
Galaxy Tab S12

Samsung heeft de Galaxy Tab S12+ en Tab S12 Ultra aangekondigd. Beide krijgen de nieuwe MediaTek Dimensity 9500 en vierkanaalsgeluid, maar leveren op een paar punten in op hun voorgangers. De prijzen gaan stevig omhoog: de S12+ begint bij €1.299, de Ultra bij €1.539.

Samsung

Wat is er beter geworden

De belangrijkste upgrade zit in de chip. Waar de Tab S11 op een Dimensity 9400+ draaide en de S10 op een 9300+, zit er nu een Dimensity 9500 in. Daarnaast kunnen de vier speakers langs de randen voor het eerst echt vierkanaalsgeluid produceren; eerdere generaties bleven bij stereo.

De oledschermen — 12,6 inch op de S12+, 14,6 inch op de Ultra — halen 120 Hz en een opgegeven piekhelderheid van 1.600 cd/m². Dat is gelijk aan de Tab S11 Ultra, maar meer dan het dubbele van de Tab S10+, die op 650 cd/m² piekte. De behuizingen zijn met 5,3 en 5,1 millimeter opvallend dun, met IP68 en zeven jaar software-updates. De S Pen zit in de doos en er is nog een microSD-slot, wat bij tablets inmiddels bijzonder is.

Waar je op inlevert

Hier wordt het rommelig, en het hangt ervan af welke tablet je nu hebt.

  • Geen antireflectiecoating. De Tab S11 Ultra had die wel. Bij een tablet van 14,6 inch die je ook buiten of onder tl-licht gebruikt, is dat merkbaar — Vision Booster compenseert door helderder te worden, niet door minder te spiegelen.
  • De S12+ verliest de ultragroothoekcamera. De Tab S10+ had nog een 8-megapixel groothoek naast de hoofdcamera; alleen de Ultra houdt die nu. Voor fotografie maakt dat op een tablet weinig uit, voor scannen en documenten iets meer.
  • De S Pen van de S12+ heeft geen bluetooth. Die van de S10+ had dat nog, waarmee je de pen als afstandsbediening voor de camera of in presentaties kon gebruiken. De meegeleverde pen is dezelfde als bij de S11-serie.
  • De S12+ krijgt alleen wifi 6E. De Ultra heeft wifi 7.

Het instapmodel van de S12+ kost €180 meer dan de S10+ twee jaar geleden. De S12 Ultra is minstens €200 duurder dan de S11 Ultra, en bij de grotere opslagvarianten loopt het verschil verder op. De duurste configuratie — Ultra met 1 TB, 16 GB geheugen en 5G — staat op €2.289.

Dat is laptopprijsniveau, terwijl de vernieuwing zich beperkt tot een nieuwe chip en betere speakers. Wie een Tab S11 of S10+ heeft die het nog doet, heeft hier weinig reden toe over te stappen. Voor nieuwe kopers is de vraag eerder of een vorig model met korting niet de slimmere aankoop is — zeker de Tab S11 Ultra, die de antireflectiecoating nog wél heeft.

Prijzen

Galaxy Tab S12+

  • 256 GB / 12 GB — €1.299 (wifi), €1.349 (5G)
  • 512 GB / 12 GB — €1.499 (wifi), €1.649 (5G)

Galaxy Tab S12 Ultra

  • 256 GB / 12 GB — €1.539 (wifi), €1.689 (5G)
  • 512 GB / 12 GB — €1.739 (wifi), €1.889 (5G)
  • 1 TB / 16 GB — €2.139 (wifi), €2.289 (5G)

De serie bestaat net als vorig jaar uit twee modellen. Het Ultra-model van 14,6 inch komt elke generatie terug, terwijl het Plus-model van 12,6 inch en het basismodel van 11 inch elkaar afwisselen. Vorig jaar waren dat de Tab S11 en S11 Ultra, dit jaar dus de S12+ en S12 Ultra.

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