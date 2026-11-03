Bowers & Wilkins vernieuwt high-end luidsprekerassortiment met 800 Series Diamond D5

Bowers & Wilkins zet met de 800 Series Diamond D5 opnieuw in op compromisloze audioprestaties. De uitgebreide luidsprekerserie combineert geavanceerde technologieën met verfijningen uit de exclusieve 800 Series Signature. Het resultaat is een reeks high-end luidsprekers die is ontworpen voor maximale precisie, transparantie en een realistische muziekweergave. Binnen de serie maakt Bowers & Wilkins gebruik van verschillende eigen technologieën, waaronder de Diamond Dome-tweeter, Continuum-middentoner en Aerofoil Bass Cones. Ook de kastconstructie is verder verbeterd met onder meer Enhanced Matrix-verstevigingen, Space Frame Bracing en de karakteristieke Turbine Head. Deze constructie helpt ongewenste resonanties te beperken en zorgt ervoor dat de luidsprekerunits zo nauwkeurig mogelijk kunnen presteren. De 800 Series Diamond D5 bestaat uit verschillende modellen voor uiteenlopende toepassingen. Het assortiment loopt van de vloerstaande 801 D5, het vlaggenschip van de serie, tot de compactere 805 D5-monitorluidspreker. Daarnaast zijn er met de HTM81 D5 en HTM82 D5 twee centerspeakers beschikbaar voor hoogwaardige homecinemasystemen. Ook de 804 D5 heeft een bijzondere constructie. Dit model beschikt over een speciaal ontwikkelde aluminium behuizing voor de middentoner, omdat het slankere ontwerp geen ruimte biedt aan een afzonderlijke Turbine Head.

Belangrijke data

Wie de nieuwe luidsprekers zelf wil beluisteren, kan terecht bij HOBO hifi. Daar vinden op 28 en 29 november 2026 in Arnhem en op 12 en 13 december 2026 in Den Haag speciale 800 Series Diamond D5 Experience Weekends plaats. Tijdens deze evenementen zijn demonstraties en luistersessies beschikbaar.