Audio-Technica presenteert premium hoofdtelefoon ATH-AWX7000

Audio-Technica heeft de ATH-AWX7000 aangekondigd, een nieuw vlaggenschipmodel binnen het assortiment gesloten hoofdtelefoons. Het model combineert meer dan 60 jaar akoestische expertise met ruim 30 jaar ervaring in de productie van houten hoofdtelefoons. De ATH-AWX7000 wordt volledig in Japan ontworpen en vervaardigd. De hoofdtelefoon introduceert het nieuwe True Closed-back Acoustic (TCbA)-ontwerp, dat de luchtdruk in de gesloten oorschelpen benut voor krachtige lage tonen en een breed dynamisch bereik. Tegelijkertijd moet de technologie zorgen voor meer transparantie in de midden- en hoge frequenties. Audio-Technica combineert dit ontwerp met twee nieuwe technieken. Het Hybrid Matrix Diaphragm (HMD) moet de dynamiek en transiëntrespons verbeteren, terwijl de High-Concentricity X Dynamic Transducer (HXDT) de fabricagetoleranties aanzienlijk verkleint. Hierdoor moet de hoofdtelefoon ook subtiele details in complexe muziekpassages nauwkeurig weergeven. Ook het ontwerp staat in het teken van Japans vakmanschap. De oorschelpen zijn gemaakt van Kiso-cipressenhout en met de hand afgewerkt met traditionele Echizen-lak. Lederen oorkussens, een lichtgewicht magnesium frame en een vernieuwde hoofdband moeten bijdragen aan het draagcomfort.

Belangrijkste specificaties

Gesloten high-end hoofdtelefoon met TCbA-akoestisch ontwerp.

HMD-technologie voor verbeterde dynamiek en transiëntrespons.

HXDT-technologie voor nauwkeurige productie van de drivers.

Magnetisch circuit van niet-georiënteerd elektrisch staal.

Behuizingen van Kiso-cipressenhout met handmatig aangebrachte Echizen-lak.

Lederen oorkussens en lichtgewicht magnesium frame.

Twee kabels: gebalanceerd (2,5 meter, Neutrik XLR) en ongebalanceerd (3 meter, 6,3mm-stereoplug).

A2DC-connectoren voor de kabelverbinding.

Prijzen en beschikbaarheid

De ATH-AWX7000 wordt vandaag geïntroduceerd tijdens de Paris Audio Video Show (PAVS) en is vanaf vandaag ook verkrijgbaar voor € 3.799,00. Meer informatie is te vinden op www.audio-technica.com