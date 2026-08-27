Audio-Technica lanceert ATH-M20xSTS voor 99 euro

De Audio-Technica ATH-M20xSTS combineert de technologie van de ATH-M20x professionele monitorhoofdtelefoon met de microfoontechnologie van de 20-serie. Dit levert een koptelefoon op speciaal voor streamers en contentmakers met zowel betrouwbare prestaties voor je oren als voor je stem. Voorzien van 40 mm-drivers met een brede bandbreedte en vlakke frequentierespons moet dit model zelfs de subtielste details vastleggen. De koptelefoon weegt 230 gram en is voorzien van ademende oorkussens zodat je ook comfortabel met uitgebreide game- en streamingsessies aan de slag kunt. De ATH-M20xSTS ondersteunt een breed scala aan apparaten, waaronder pc’s, consoles en mobiele apparaten. De afneembare kabel is voorzien van een 3,5 mm (1/8″) 4-polige ministekker voor aansluiting op consoles en wordt geleverd met zowel USB Type-A- als USB Type-C-adapters voor eenvoudig plug-and-play-gebruik op meerdere platforms.

Kenmerken van de Audio-Technica ATH-M20xSTS

Combineert de vertrouwde professionele ATH-M20x-monitorhoofdtelefoon van Audio-Technica met de uiterst heldere microfoontechnologie van de 20-serie van Audio-Technica.

De cardioïde condensatormicrofoon van studiokwaliteit zorgt voor een heldere stemweergave en dempt omgevingsgeluid.

40 mm-drivers bieden een brede bandbreedte en een vlakke frequentierespons voor nauwkeurige monitoring tijdens het streamen, gamen en het maken van content.

Plug-and-play-compatibiliteit met pc’s, consoles en mobiele apparaten.

Afneembare kabel voorzien van een 3,5 mm (1/8″) TRRS-ministekker, plus 3,5 mm-naar-USB Type-A- en USB Type-C-adapters.

Het lichtgewicht ontwerp van 230 g helpt vermoeidheid bij langdurig gebruik te minimaliseren.

Ademende oorkussens van mesh verbeteren de luchtstroom voor langdurig comfort.

Dankzij de flexibele microfoonarm blijft de microfoon dicht bij de mond, wat zorgt voor een heldere stemopname, zelfs bij hoofdbewegingen.

De opklapbare microfoonarm maakt het mogelijk de microfoon direct te dempen.

Krachtige 40 mm CCAW-drivers met spreekspoel zorgen voor een gebalanceerd geluid met uitstekende prestaties bij lage frequenties.

De elliptische oorschelpen zorgen voor verbeterde geluidsisolatie, waardoor gebruikers zich kunnen concentreren op belangrijke audiodetails.

De afneembare kabel maakt eenvoudige vervanging en onderhoud mogelijk.

Prijs en beschikbaarheid

Komende week is de Audio-Technica ATH-M20xSTS verkrijgbaar. Vanaf 1 september koop je dit model voor 99 euro.