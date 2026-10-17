Verslag: Dutch Audio Event 2026 – Groter, drukker én beter dan ooit

Mikken op de top
Bij de show in Wenen in het voorjaar trok de Duitse luidsprekerbouwer Auer al sterk de aandacht met een akoestisch verantwoorde houten stand waarin de kleurrijke versies van hun high-end speakers zowel esthetisch als sonisch echt tot hun recht kwamen. Technisch pakt het bedrijf van Robert Auer uit met Panzerholz, een ultradicht beukenmultiplex-composiet dat heel stille kasten moet opleveren. Dat dit potige speakers oplevert, toonde de 140 kg wegende VERSURA V6 aan, die in hun ruimte stond te spelen.
Eén voordeel had Aequo Audio wel: ze hoefden niet ver te rijden om naar DAE te komen, het bedrijf zit net wat verderop in Eindhoven. Daar bouwt het speakers op basis van eigen composietmaterialen en inzichten, die we onder meer al eerder in Wenen knap hoorden spelen. Ook in Veldhoven was er een mooi systeem gebouwd rond de fraaie Ensium-speakers, met een streaming-DAC-gedeelte van Playback Designs en twee Rei-monoblokken van Westminster Lab.
Als het over ultieme high-end ging, mocht de kamer van Rhapsody en Harry van Dalen niet op de lijst ontbreken. Het was er vaak bijzonder druk, misschien wel omdat je als veeleisende audiofiel niet vaak naar zo’n systeem kon luisteren. De mannelijk vormgegeven Wilson Benesch-speakers met bijhorende IGx Infrasonic Generator subwoofers verleidden met een prachtige weergave – met een beetje hulp van True Life Audio-versterking en een opmerkelijke combinatie van een Pink Faun-streamer en een C10 Reference DAC van CH Precision. Analoog kwam ook aan bod, dankzij exclusieve Döhmann Helix Two Mk3- en een Thiele TT01-draaitafel.
Importeur Reference Sounds uit Almere heeft sinds enkele maanden een extra topmerk onder z’n hoede: Magico. Dat betekende dat het team van Michael Huigen niet één ultieme opstelling moest bouwen op deze DAE-editie, maar twee. Want ja, Wilson Audio verdient ook een plekje op het podium. Dat werden dan maar twee kamers, één met de Magico S2’s aangestuurd via een WADAX-bron en een Dan D’Agostino Momentum-versterker. In de kamer viel nog veel moois van dit Amerikaanse merk te bewonderen, zoals een Momentum Integrated MxV en van Audio Research een S200-eindtrap en een LS-3 voorversterker. Qua kleurstelling zaten de geweldige – en voor het merk toegankelijke en compacte – Wilson Sasha V’s in de tweede kamer van Reference Sounds helemaal on target, in ieder geval wat deze auteur betreft.
Wie Audio Group Denmark zegt, zegt eigenlijk vier merken: Børresen, Aavik, Ansuz en Axxess. Die laatste stond wat minder in de kijker (of we keken verkeerd), in de plaats konden we luisteren naar de relatief nieuwe Børresen A1’s, aangevuld met twee BM2 Bass Modules. Om er muziek uit te laten komen, was er een kleine stapel Ansuz-filtering en Aavik-elektronica voor nodig, in het bijzonder de Aavik I-188 geïntegreerde versterker. Zoals we van ADG gewoon zijn, schetste het systeem luchtig en snel een detailrijk beeld.
Very Nice Solutions en IKIGAI werken graag samen, wat deze keer op DAE zorgde voor een kamer waar de Tanso-kabels van IKIGAI en de Palisade DAC van MSB bewonderd konden worden. Zonder muziek deze keer helaas, maar zeker mooi om te zien!
D&D Audio verdeelt merken die stuk voor stuk het label ‘high-end’ verdienen, recent kwam daar nog Vinnie Rossi bij – waarvan we in Wenen al een mooie demonstratie kregen. Alles opstellen, dat ging moeilijk in één ruimte, dus werd er wijs besloten om een spectaculair systeem te bouwen rond strak vormgegeven en (in dit geval, andere kleuren kunnen ook) spierwitte apparaten van het Deense Vitus Audio en de slanke zuilen van het Amerikaanse YG Acoustics. Astell & Kern, SME en Devialet waren dus enkel spiritueel aanwezig, dat is dan voor de volgende keer. Wat misschien minder opviel, maar ze leverden wel een belangrijke bijdrage: CrystalCable. Het Nederlandse kabelmerk was trouwens ook elders op de beurs goed vertegenwoordigd; de nadruk lag onder meer op de Infinite Dream-toplijn.
Mooie spullen ook in de kamer van The Audio Specialists, die de nodige fans lokten voor een demo van een knappe T+A- en Tannoy-opstelling. Onze aandacht ging echter uit naar wat er van Zeiler opgesteld stond, een Zwitsers bedrijf dat bijzonder strakke apparaten en speakers produceert. Er is een link met Tannoy; ontwerper Ralf Zeiler wil immers met z’n SP-01 en SP-02 een hommage slash herinterpretatie maken van legendarische studiomonitors van het Britse merk (en van Altec, dat ook).
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