Verslag: Dutch Audio Event 2026 – Groter, drukker én beter dan ooit

Hier zie je het eerst

Op beurzen met een internationale focus, zoals High End Vienna, Axpona of de Audio Video Show in Warschau, regent het vaak introducties. Op een lokaler event komt dat minder voor, al viel wel op dat er hier en daar primeurs te zien waren. Importeur More Music had er zo een mooie te pakken, in de vorm van de eerste onthulling van de Forza Ultra van Estelon. Een bijzonder ranke verschijning, zoals je wel altijd mag verwachten van de luidsprekerbouwer uit Tallinn, magistraal van muziek voorzien door de dCS Varèse DAC (gevoed met een stream vanuit de Aurender N50-server), en bijna het allerbeste van Moon in de vorm van de 891 en 861 uit de North Collection. De combinatie Estelon-Moon dook nog een tweede keer op, in een toegankelijker systeem met de Aura-speakers en de 491-461 eindtrappen uit de Compass Collection van Moon.

Canor bracht dan een eerste prototype mee van de Crius H5S, een hoofdtelefoonversterker/DAC met een gelijkaardig sandwichdesign als de Foundation-lijn en een dual-mono DAC. Toegegeven, het was wél makkelijk om het bronskleurige apparaat te missen. Wie goed oplette, zag nog een primeur: de Gaia C4T-cd-speler in hetzelfde design als de twee andere Foundation-apparaten. In dezelfde kamer werd immers een uitgebreide demonstratie van Isotek-powerconditioners gehouden op een Foundation-systeem bestaande uit de Verto D4S DAC en Virtus I4S-versterker die fraai een paar betaalbare Q Acoustics 5050-torens aanstuurden. Isotek was zeker niet de enige die rond het thema werkte. Het was bijzonder druk bij AudioQuest, waar de nieuwe Star 4- en Star 6-luidsprekerkabels hun introductie kregen. Ook veel interesse voor de Copper-editie van de DragonFly DAC, nog altijd een van de handigste manieren om je hoofdtelefoonluisteren een upgrade te geven.

Helemaal een primeur was het niet, we zagen deze muurspeakers al op ISE in Barcelona. Maar het was zeker een van de eerste keren dat je echt kon luisteren naar een surroundopstelling op basis van Perlistens X-serie. Ondersteund door een stevige subwoofer of twee, zo kennen we het merk ook weer wel. De D3i’s die we eerder in het jaar voor een test ontvingen, schatten we in. Want ja, dat heb je wel met ruimtes met surrounddemonstraties: de lichten staan meestal heel erg gedimd omdat er een film (of zoals hier: een concert) staat te spelen. In de PAI-ruimte zorgde een Primare SPA25 AV-receiver met een extra A 35.2-eindtrap dat alles in de juiste banen werd geleid. De Allt-i-Ett kon natuurlijk ook niet ontbreken!

Bij Linear waren alle ogen gericht op de 80 Amp, het eerste hifi-toestel op volledige breedte van Cyrus Audio. De Britten bouwen al sinds de dagen dat ze onderdeel waren van Mission compacte apparaten, maar nu mag het ook wat breder. De versterker stond fraai opgesteld op een knap designstuk van de fonkelnieuwe Nederlandse meubelbouwer Onnes, met ernaast een van de nostalgische direct-drive platenspelers van UNITRA. Voor dat Poolse merk was er veel interesse; in de gang stond van deze reboot van een grote naam uit het tijdperk van het IJzeren Gordijn veel te bewonderen, zoals de CSH-801 cd-speler (met e-paper display) en de heerlijke WSH-805 analoge geïntegreerde versterker. Maar even nog over die 80 Serie van Cyrus Audio: in een donker hoekje kon je al de volgende stap in dit verhaal ontdekken, in de vorm van de 80 Pre streaming-voorversterker en de 80 PWR klasse AB-eindtrap.

Omdat Sonus faber de vernieuwde Olympica G3 Collection (onder meer met de bloemvormige Camelia-midrangedriver) net voor de zomer presenteerde, is deze luidsprekerlijn nog niet veel aan het publiek getoond. Het was dus een van de eerste uitjes van de Olympica III G3-vloerstaander, uiteraard vergezeld door het betere werk van McIntosh, waaronder de 2375 die trots z’n vier gloeiende KT88-vacuümbuizen etaleert. Een mooie ruimte, daar bij Fine Sounds.