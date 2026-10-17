Verslag Audio Algemeen

Verslag: Dutch Audio Event 2026 – Groter, drukker én beter dan ooit

17 oktober 2026 + 10 minuten 0 Reacties
Dutch Audio Event 2026

Elk jaar lijkt het Dutch Audio Event groter en groter. Geen foute indruk, want de 2026-editie brak inderdaad alle records. Zonder twijfel is DAE nu de grootste audioshow van de hele Benelux – en begint het stilaan ook echt z’n mannetje te staan vergeleken met shows in Duitsland en het Verenigde Koninkrijk. De vele internationale gasten, pers en bezoekers vulden mooi de sterke binnenlandse vertegenwoordiging aan.

Dutch Audio Event 2026 DAE DAE 2026

Naar jaarlijkse traditie vond het Dutch Audio Event – of DAE voor de vrienden – plaats in de Koningshof in Veldhoven. De locatie is een grote troef, want het is verre van een conventioneel hotel of een grote eventhal. Met z’n vele gangen en ruimtes is het altijd even zoeken vooraleer je je weg vindt, al had de organisatie dit jaar nog meer z’n best gedaan om een duidelijke navigatie aan te brengen. Dat was echt wel nodig, want DAE was groter dan ooit. Een aantal nieuwe ruimtes werd in gebruik genomen, waaronder de Kempenzaal. Deze ruime hal creëerde heel wat ruimte voor stands van verschillende partijen (en zelfs een demonstratie-auto), waaronder Aulo en Takumi het beide heel gezellig maakten met hun visie op vinyl. Wat aansloot bij de Tonar-stand, zoals altijd de place to be was voor vinylista’s (en ook wel liefhebbers van Grado-hoofdtelefoons).

De uitbreiding naar in totaal 95 stands en kamers was goed voor ongeveer 300 audiomerken, wat echt veel was. In veel ruimtes kwam je immers apparatuur van verschillende fabrikanten tegen. Het resultaat was een grotere opkomst dan ooit, zegt Ivo Meijer, die samen met Aart van der Giezen (hifi.nl) en Freek van Ham (iEar’) het event organiseert. “Voor beide dagen schatten we het bezoekersaantal op ongeveer 7.500, het kunnen er zelfs iets meer zijn.” Zoals je in onderstaand verslag kunt lezen, bleven die bezoekers zeker niet op hun honger zitten. Er was veel te zien!

Meer dan hifi

De DAE-organisatoren proberen het event al langer voor een breder publiek aantrekkelijk te maken. Dat streven lijkt goed te lukken, met een bezoekerspubliek dat, afgaande op wat wij zagen, diverser overkwam qua leeftijd, geslacht en, jawel, kledingstijl. Waar vroeger de nadruk lag op boetiekmerken en nichespecialisten uit de hifi-wereld, was de 2026-editie in elk geval nog meer dan vorig jaar een mooie mix van mainstreamnamen én kleine hifi-merken. Alle grote luidsprekerbouwers waren bijvoorbeeld heel prominent present. Dat was vroeger zeker niet het geval in Veldhoven.

Wie geïnteresseerd is in headfi vond zeker z’n gading, en zelfs betere tv-audio kwam voor een klein beetje aan bod. Niet altijd het populairste onderwerp op een hifi-centrische beurs, maar er was wel interesse in. Onder meer bij Yamaha, want bij het Japanse merk vond zelfs de onthulling van de nieuwe TRUE X BAR 90A-soundbar plaats – en het had ook een mooie headfi-hoek opengesteld waar kon worden geluisterd. Netjes in de buurt van Sennheiser, die ook bezoekers de kans gaf om te luisteren naar hun recente vernieuwde Momentum Wireless 5 en een zilveren versie van de HDB 630, naast een aantal bekabelde klassiekers uit de hifi-lijn.

Van zijn kant was Sonos present met een stijlvolle, minimalistische kamer waarin vooral de Arc Ultra mocht tonen wat hij kan, maar waar je ook de nieuwe Beam Ultra-soundbar en Ace Ultra kon onderzoeken. Pro’s konden dan weer de Amp Multi vastnemen, een rackversterker met vier aparte zones.

De Mu-so Hekla van Focal, recent nog getest, ging dan weer lopen met het Beste Soundbar-label van de bijhorende Dutch Audio Event Consumer Choice Awards. Focal-verdeler Latham Audio bracht zelfs een sportieve Kia EV3 GT mee, om bezoekers de kans te geven om de Alpine in-car-producten in een realistische omgeving mee te maken.

Hier zie je het eerst

Op beurzen met een internationale focus, zoals High End Vienna, Axpona of de Audio Video Show in Warschau, regent het vaak introducties. Op een lokaler event komt dat minder voor, al viel wel op dat er hier en daar primeurs te zien waren. Importeur More Music had er zo een mooie te pakken, in de vorm van de eerste onthulling van de Forza Ultra van Estelon. Een bijzonder ranke verschijning, zoals je wel altijd mag verwachten van de luidsprekerbouwer uit Tallinn, magistraal van muziek voorzien door de dCS Varèse DAC (gevoed met een stream vanuit de Aurender N50-server), en bijna het allerbeste van Moon in de vorm van de 891 en 861 uit de North Collection. De combinatie Estelon-Moon dook nog een tweede keer op, in een toegankelijker systeem met de Aura-speakers en de 491-461 eindtrappen uit de Compass Collection van Moon.

Canor bracht dan een eerste prototype mee van de Crius H5S, een hoofdtelefoonversterker/DAC met een gelijkaardig sandwichdesign als de Foundation-lijn en een dual-mono DAC. Toegegeven, het was wél makkelijk om het bronskleurige apparaat te missen. Wie goed oplette, zag nog een primeur: de Gaia C4T-cd-speler in hetzelfde design als de twee andere Foundation-apparaten. In dezelfde kamer werd immers een uitgebreide demonstratie van Isotek-powerconditioners gehouden op een Foundation-systeem bestaande uit de Verto D4S DAC en Virtus I4S-versterker die fraai een paar betaalbare Q Acoustics 5050-torens aanstuurden. Isotek was zeker niet de enige die rond het thema werkte. Het was bijzonder druk bij AudioQuest, waar de nieuwe Star 4- en Star 6-luidsprekerkabels hun introductie kregen. Ook veel interesse voor de Copper-editie van de DragonFly DAC, nog altijd een van de handigste manieren om je hoofdtelefoonluisteren een upgrade te geven.

Helemaal een primeur was het niet, we zagen deze muurspeakers al op ISE in Barcelona. Maar het was zeker een van de eerste keren dat je echt kon luisteren naar een surroundopstelling op basis van Perlistens X-serie. Ondersteund door een stevige subwoofer of twee, zo kennen we het merk ook weer wel. De D3i’s die we eerder in het jaar voor een test ontvingen, schatten we in. Want ja, dat heb je wel met ruimtes met surrounddemonstraties: de lichten staan meestal heel erg gedimd omdat er een film (of zoals hier: een concert) staat te spelen. In de PAI-ruimte zorgde een Primare SPA25 AV-receiver met een extra A 35.2-eindtrap dat alles in de juiste banen werd geleid. De Allt-i-Ett kon natuurlijk ook niet ontbreken!

Bij Linear waren alle ogen gericht op de 80 Amp, het eerste hifi-toestel op volledige breedte van Cyrus Audio. De Britten bouwen al sinds de dagen dat ze onderdeel waren van Mission compacte apparaten, maar nu mag het ook wat breder. De versterker stond fraai opgesteld op een knap designstuk van de fonkelnieuwe Nederlandse meubelbouwer Onnes, met ernaast een van de nostalgische direct-drive platenspelers van UNITRA. Voor dat Poolse merk was er veel interesse; in de gang stond van deze reboot van een grote naam uit het tijdperk van het IJzeren Gordijn veel te bewonderen, zoals de CSH-801 cd-speler (met e-paper display) en de heerlijke WSH-805 analoge geïntegreerde versterker. Maar even nog over die 80 Serie van Cyrus Audio: in een donker hoekje kon je al de volgende stap in dit verhaal ontdekken, in de vorm van de 80 Pre streaming-voorversterker en de 80 PWR klasse AB-eindtrap.

Omdat Sonus faber de vernieuwde Olympica G3 Collection (onder meer met de bloemvormige Camelia-midrangedriver) net voor de zomer presenteerde, is deze luidsprekerlijn nog niet veel aan het publiek getoond. Het was dus een van de eerste uitjes van de Olympica III G3-vloerstaander, uiteraard vergezeld door het betere werk van McIntosh, waaronder de 2375 die trots z’n vier gloeiende KT88-vacuümbuizen etaleert. Een mooie ruimte, daar bij Fine Sounds.

Debutantenshow

Een deel van de charme van het Dutch Audio Event is dat het niet enkel om grote namen uit de industrie draait. Vaak wordt aan landen als Denemarken en Groot-Brittannië gedacht als échte hifi-landen, maar hier ontdek je dat Nederland eigenlijk ook in dat rijtje thuishoort. Niet enkel omdat er stiekem best wel wat merken van eigen bodem zijn die wereldwijd gerespecteerd worden, zoals Aequo Audio, Dutch & Dutch, Grimm en anderen. Er zijn ook nieuwe pogingen om een plek te veroveren in het wereldje, met zelfs een aantal introducties op het Dutch Audio Event. Eentje is Lyssna Acoustics, een idee dat ontsproot aan het brein van Ruud Moerman van Omera en Kobus Oomen. Tijdens een klein maar fijn moment op het einde van de eerste DAE-dag presenteerden ze de Lyssna Monitor, een compacte monitor die je desgewenst kunt ombouwen tot vloerstaander door ze op de Lyssna Bass Module te plaatsen. Voor alle duidelijkheid: het zijn passieve speakers, met een speciale connector aan de onderzijde van de Monitor die vastklikt op de Bass Module. Wanneer dat gebeurt, wordt de crossover in de kleine speaker omzeild en treedt de cross-over in de BM in actie. Er komt dus niet gewoon een woofer bij de Monitor, hij transformeert van een 2- naar een 3-wegs speaker. Slim – en om het merk te lanceren, worden de eerste exemplaren verkocht via Kickstarter. Misschien wel een uitgelezen kans om vroeg op de kar te springen?

Audio Wizard deed ook z’n entree op deze DAE-editie. Akoestisch expert Sound Coach ontwierp onder deze naam een paar speakers en subwoofers, die er interessant uitzagen en ook over prijskaartjes beschikten waarin je je niet meteen in je koffie gaat verslikken. Achteraf hadden we hier iets langer willen blijven hangen, met name om wat meer te ontdekken over de Pure 5002 en Pure 10002. Komt vast nog.

Ook vanuit België was er een nieuwe inzending. Twee jonge Belgen, Loïc De Buck en Stijn Dauwe, toonden er hun Bombard OB1, een actief open baffle-speakersysteem met een goudkleurige hoorn en stevige 15-inch woofers, wat ze een uniek uiterlijk geeft. Streaming zit eveneens aan boord en is gebaseerd op de Volumio-software. We hebben het systeem helaas niet in actie gehoord, maar het concept klinkt alvast intrigerend.

Grote namen pakken groots uit

Je hebt nu eenmaal audiogroepen en distributeurs die meerdere merken in hun portfolio hebben zitten. Dat betekende dat je soms bepaalde namen op meerdere plaatsen zag opduiken. DALI bijvoorbeeld had een grote demoruimte die betaalbare hifi in de kijker zette, onder meer met de SONIK-speakerlijn. Heel slim op een show waar je weliswaar niet overrompeld werd door onwaarschijnlijk dure spullen, maar waar de lat al gauw vrij hoog komt te liggen. Iets verderop in een foyer stuitten we op een EISA Promenade, met de producten van Bluesound, DALI en NAD die met een award gingen lopen. Ook mooi: de opstelling van alle verschillende kleurtjes van de PSB iQ2-speakers met BluOS ingebouwd. De recente review van deze kleintjes die veel kunnen bewijst dat het Canadese merk met deze handige oplossing op het juiste spoor zit. En hier was ook een klein primeurtje, eveneens van het kleurrijke type: een toren van BASIK SUBs, de budget-subwoofer die DALI lanceerde om de goedkope KUPID-speaker van wat stevig laag te voorzien. Altijd welkom, toch?

Dat de Sound United-groep achter Bowers & Wilkins, Denon en Marantz ook niet genoeg zou hebben aan één kamer had je wel kunnen gissen. Met die drie merken spreek je nu eenmaal over heel wat producten, waarbij er recent nog een aantal introducties bijkwamen. In de grote demoruimte was het in elk geval koppen lopen voor de luistersessies met de Bowers & Wilkins 800 D5-reeks, deze keer niet aangestuurd door Marantz – zoals je misschien zou verwachten – wél door Classé. Fijn om dat merk weer boven water te zien opduiken! In de grote foyer had de groep het gezellig gemaakt, met een mooi overzicht van historische apparaten uit de Denon- en Marantz-stal. Zagen we daar de legendarische Denon DCD-SA1 schijvenspeler, recent nog in actie gehoord bij een bezoek aan het Southwater Research Establishment? Jawel, en nog veel meer. Zoals een eenvoudigere, real-life setup met een paar 700 S3-boekenplankspeakers en een compacte Model M1-versterker van Marantz, meteen ook een goede demonstratie van het HEOS-platform. Ook de succesvolle hoofdtelefoonlijn van Bowers & Wilkins kon bewonderd worden (inclusief in hologramvorm!), of je kon even in een racesim plaatsnemen en toch een beetje proeven van hoe zo’n McLaren – de grote partner van Bowers & Wilkins – zich nu juist gedraagt op de weg. Als een weerspannig paard, is het antwoord! Wat we zelf ook heel leuk vonden om te zien, waren de transparante versies van de Denon Home 400 en Home 600. Hier zouden sommige mensen echt wel voor gaan, mochten jullie meeluisteren, Denon.

Officieel voorgesteld op High End Wenen, was het DAE een van de eerste keren dat de nieuwe Dynaudio Confidence i – meer bepaald de Confidence 30i – te horen was. Een tikje verrassend was dat deze high-end torens subliem werden aangestuurd door versterking van Octave Audio, een Duitse buizenspecialist uit het Zwarte Woud. Of toch verrassend voor deze auteur, die bij Dynaudio voorheen nooit spontaan ‘buizen’ dacht. Daar is een hifi-show ook weer goed voor: uit je audiocomfortzone getild worden. Uit Denemarken was trouwens productspecialist Otto Jørgensen naar goede gewoonte afgezakt om de demo’s te leiden én de nodige uitleg te geven, inclusief over de nieuwe cross-over in de Confidence i-modellen die gebruikmaken van bijzondere UltraPrecision Array-weerstanden.

Hemelse huwelijken

KEF wedde op DAE op twee paarden. Logisch, want het zit sterk in twee kampen: actief en passief. Qua actieve speakers kon het rekenen op veel aandacht voor z’n nieuwe LS Luxe-systeem, met een uniek design getekend door Ross Lovegrove. Jawel, de man die ook die enorme Muons ontwierp. Maar de Britten hebben ook zeker een hart dat nog klopt voor passieve luidsprekers. Om dat te bewijzen – en meteen ook aan te tonen dat Hegel geweldige versterkers bouwt – waren er twee demo’s. Op de verbluffende Blade One META werd muziek gespeeld via een topklasse Hegel H30A / P30A-systeem, terwijl de nieuwbakken Hegel H200 (een EISA Award-winnaar) toonde dat deze middenklasser moeiteloos de enorme KEF R11-torens kon aansturen. Het geheel werd gezellig aan elkaar gepraat door Anders Ertzeid van Hegel, een geliefde aanwezigheid op de iEar’ Shows die met plezier op dit Dutch Audio Event present tekende.

Een grote én mooie ruimte met twee luisterzones en héél veel mooie spullen, dat is wat je bij distributeur Penhold kon vinden. Hij had dan ook nogal wat om mee uit te pakken: de geïntegreerde Titania MK2-versterker van de Poolse buizenspecialist Fezz Audio, de Premier V2-lijn van Paradigm én de deels automatische TD404 DD van Thorens. Alle drie ontvangers van een terechte EISA Award dit jaar (in het geval van Paradigm voor de 820F-vloerstaander). Die apparaten stonden niet los te blinken op een verhoog, maar toonden hun waarde in twee knappe sets. Aan de ene kant werd de Fezz-versterker gehuwd met speakers van landgenoot Pylon, in luisterzone twee werd vinyl gespeeld op de Thorens én kon je een blik werpen op (en de prestaties horen van) de 430X uit de recent aangekondigde Prestige-reeks van Rotel Michi. Zeker niet het enige fraais van het Japanse merk dat je in deze kamer van naderbij kon bekijken!

De naam Focal viel al bij het vermelden van de Mu-so Hekla, maar het Franse merk én z’n Engelse tegenhanger Naim Audio hadden natuurlijk ook meer te vertellen. Wie snel bij hen binnenloerde dacht misschien ‘een bescheiden setje’, maar het ging hier wel degelijk om een indrukwekkend systeem. Misschien omdat de Scala Utopia EVO M met hun sierlijke knik in het design voor een keer niet in een opvallende kleur present waren? Hoe dan ook, deze toppers uit Saint-Etienne werden magistraal aangestuurd door een Naim New Classic-systeem, bestaande uit de NSS 333 streaming-voorversterker (hier vermoedelijk enkel als streamer ingezet), NAC 332-voorversterker en een paar NAP 350-eindtrappen – met bijhorende NPX 300-upgradevoeding.

Peter Lyngdorf reisde weer af naar het Dutch Audio Event, hij blijft een aanwezigheid die door veel bezoekers op prijs werd gesteld. Distributeur HiFiCorner Trading hield het simpel, wat ook net de boodschap is van het Deense merk. De TDAI-2210 stond letterlijk op een verhoog, met als extra aandachtstrekker een unieke editie met een roze volumeknop. Aan speakerzijde kon er gekozen worden: de FR-2-vloerstaander die expliciet ontworpen werd om tegen een muur te plaatsen en de Clarity 66 van Radiant Acoustics, mede ontworpen door Purifi-gezicht Lars Risbo.

Monitor Audio Nederland hield het eenvoudig – of je zou ook kunnen stellen, realistisch – met een opstelling rond de Roksan Attessa-serie die speakers uit de fonkelnieuwe Silver 8G-lijn aanstuurde. Elders in de kamer kon je overigens wel de nog betere Gold-luidsprekers ontmoeten. Maar wacht, er was toch meer te zien van deze importeur. Natuurlijk lokten de weelderige lijnen van Pathos en een knappe S6 Black Edition-buizenversterker van Unison Research veel bekijks. De machtige draaitafels van Transrotor konden natuurlijk niet ontbreken; er was zelfs een custom uitvoering van de ZET 1 met een lichtgevende basis! Er werd ook gespeeld, en daarbij waren de mooiklinkende Italiaanse speakers van Opera de blikvangers.

Verspreid over de beurs

Geen grote holding, wel een dappere importeur met een indrukwekkend merkportfolio. We hebben het uiteraard over ERCT, dat de grote sier maakte met de populaire Eversolo-producten (zo was het nieuwe T10-transport te bewonderen, de grote broer van de door EISA bekroonde T8). Wie goed keek, kon ook een blik werpen onder de motorkap van een Luxsin-hoofdtelefoonversterker, een productie van een zustermerk van Eversolo. Verspreid over de hele showoppervlakte kon je echter ook de andere merken van ERCT ontdekken, waaronder de Franse luidsprekerbouwer Davis. Bij ons niet zo bekend, maar de statische opstelling van twee Courbet-modellen in vier kleuren – inclusief een feloranje dat echt spreekt – trok wel de aandacht. Dit bedrijf uit het historische stadje én bakermat van de andouilletteworst (een acquired taste mag je wel stellen) Troyes bouwt knap afgewerkte weergevers met prijskaartjes die helemaal niet overdreven zijn. Net ernaast stond een stapeltje van YBA Design, nog zo’n Frans merk dat fraaie dingen bouwt maar hier minder bekend is. Een paar stappen naar rechts op de stand in de Kempenzaal kwam je de fraaie Electrocompaniet-toestellen tegen. Hifi-liefhebbers kennen dit merk uit Noorwegen natuurlijk al langer, maar de laatste jaren lijkt het wel een echte energiestoot te hebben gekregen. Ook op buitenlandse shows komen we het steeds vaker prominent tegen.

ERCT had elders op de show nog drukbezochte kamers waar muziek gespeeld werd, onder meer met Fischer & Fischer leisteenluidsprekers. Daar zagen we ook een Rockna Wavedream Signature DAC, een merk waar sommige buitenlandse collega’s lyrisch over doen. In een andere ERCT-ruimte konden we eindelijk eens luisteren naar versterking van Accustic Arts, een Duits merk dat al langer bestaat maar nu eindelijk ook bij ons zichtbaarder wordt. En neen, die naam is niet fout geschreven; Accustic is een samentrekking van Accurate Acoustic.

Dat House of Music veel interessants in z’n portfolio heeft, was meteen duidelijk als je hun grote ruimte betrad. Aan de ene kant waren er genoeg gegadigden om de betaalbare audio van WiiM te onderzoeken of de kekke revivalproducten (zoals een boombox of walkman) van We Are Rewind, maar ‘serieuze’ hifi was zeker aanwezig in de vorm van ELAC, Advance Paris en MoFi. Die laatste had merkambassadeur en studio-ingenieur Kat Ourlian meegebracht om uitleg te geven. De Nova A-i190-versterker van Advance met een buizenvoortrap, heerlijke VU-meters en een behuizing die knapper is dan ooit was wat ons betreft de eyecatcher. Het merk paste ook goed bij de speakers van Revival Audio – ze zien er heerlijk nostalgisch uit, maar het zijn wel degelijk nieuwe designs van het jonge merk uit de Elzas.

Elders kon je luisteren naar LEAK-versterking die de nieuwe Wharfedale EVO 5.4’s deed zingen, afgewisseld met een mooi Mission 778-setje in combinatie met de Canton Vento 21-boekenplankspeakers in een knappe walnootfinish. Of hoe hifi niet per se stukken van mensen moet kosten om goed te klinken, een conclusie die je ook elders op DAE kon trekken maar die in de MIKA-ruimte zeker te beleven was.

Joenit staat al decennia synoniem met Rega en Totem Acoustics, twee gerespecteerde namen die ook op het Dutch Audio Event acte de présence gaven. Nu ja, er was ook nieuws, in de vorm van de Planar 6 RS en de nieuwe AOS MC, een phonoversterker die uitsluitend voor moving coil-elementen dient. Ongewoon, maar Rega deed dit al eerder met de high-end Aura MC. Er werd deze keer echter net iets meer nadruk gelegd op nieuwere toevoegingen aan de Joenit-line-up, namelijk Chord Electronics (dat nu in heel de Benelux wordt verdeeld door het bedrijf) en de speakers van Kerr Acoustic. We hoorden het maar kort, maar het kwam goed over.

Echte schatkamers

Highend Music verzorgt Pro-Ject en Musical Fidelity in Nederland, naast de prachtige Triangle-speakers uit het Noord-Franse Soissons. Die eerste twee houden van een ruim productaanbod, dus in deze kamer viel bijzonder veel te ontdekken. Dat zag je meteen als je een blik wierp op een muurdisplay met talloze accessoires en Box Design-apparaatjes van het Oostenrijkse merk.

Waar te beginnen? Bij de speciale Harley Davidson-draaitafel misschien, opgesteld naast een display van heel wat Musical Fidelity M-modellen (inclusief de nieuwe EISA Award-winnende M6xi). Ook de A1-versterker, die dankzij klasse A-versterking zeker in de winterperiode een aangename aanwezigheid is in een woonkamer, was present, samen met de LS3-5A-speakers, MF’s hommage aan de BBC-speakers. Helemaal aan de andere kant van het spectrum (en de kamer) was er een machtig Nu-Vista-systeem opgesteld, inclusief aparte Nu-Vista-voedingen, dat de Magellan Cello 40th-speakers van Triangle geweldig aanstuurde. De match was wel heel goed. Opmerkelijke verschijningen in deze kamer waren ook de kekke Guru-speakers, die door hun schoenendoosformaat en driepoot-statief uit hout de aandacht trokken van heel wat mensen die niet per se met hifi bezig waren. Hoe de zakelijke band tussen Pro-Ject en Guru juist zit, is nog wat onduidelijk – maar Pro-Ject heeft wel een versie van de nieuwe X5 B-draaitafel uitgebracht in hetzelfde muntgroen als de speakers. Ook hier: de degelijk afgewerkte en toch betaalbare Triangle Solstice 3-boekenplankspeakers die in het kader van de EISA-jurering getest werden. De review komt er binnenkort aan…

Ook bij importeur GVR viel er bijzonder veel te zien. Met mooie merken als Acoustic Solid (oorspronkelijk Duits, nu geproduceerd in Nederland), Audio Physic, Hana, Leema, Lehmann (bekend van zijn phono-voorversterkers), Sorane en natuurlijk het legendarische Van Den Hul valt er ook veel te vertellen – Aalt Jouk van den Hul was ook present om over elementdesign te spreken. De blikvangers in de kamer waren natuurlijk de Acoustic Solid-platenspelers die mooi gepresenteerd werden; het vakmanschap straalde er vanaf. Er stonden twee fraaie sets afwisselend muziek te spelen, waarbij de verschillende merken elk hun rol te spelen hadden. Mooi was de Audio Physic Cardeas Recotec-vloerstaander, aangestuurd door een stapel Leema-apparaten, waaronder de Libra-voorversterker en een paar Hydra II Anniversary-monoblokken. Muziek kwam van de Acoustic Solid 733 tower-draaitafel met MC-element van Van Den Hul. Volgens GVR speciaal voor deze DAE-editie gebouwd, dat is echt uitpakken. Echte high-end, maar ook toegankelijke hifi kwam aan bod in de vorm van de Leema iD85, een nieuwe start voor het merk uit Wales, die een paar Stream3’s van Audio Physic prima aanstuurde.

Actieve levensstijl

Sommige mensen zien actieve speakers als de toekomst van hifi. Als je in dat kamp zit – en daar valt iets voor te zeggen – dan kon je op DAE verschillende betere opties ontdekken. Naast het eerder vermelde LS Luxe van KEF was ook Kii Audio en ontwerper Bruno Putzeys present om hun innovatieve speakersysteem te demonstreren, terwijl even verderop Dutch & Dutch aantoonde dat de kleine 6c probleemloos een wat grotere ruimte kon vullen met een rijk maar ook natuurlijk geluid. Er was ook een debutant op de show, in de vorm van het Zweedse Accuvoice. Hun gestroomlijnde Stream S3 zet een MTM-opstelling en WiSA in om een heel woonkamervriendelijk product te creëren dat toch wat bezoekers leek te overtuigen. Aan de zijlijn stonden hier de Radia-componenten en -speakers van Arcam, die we tijdens de keren die we langsliepen nooit hoorden spelen. Spijtig, maar goed, je kunt niet alles meemaken of demonstreren, dat snappen iedereen wel. Importeur Terrason had trouwens meer te tonen, zoals de Grimm Audio PA1-eindtrap die de audiofiele gemeenschap collectief in zwijm doet vallen. Die was uiteraard wel in actie te horen, in de toegewijde Grimm-kamer.

Als het om actief gaat, kun je eigenlijk niet om System Audio heen. Het merk van de sympathieke Ole Witthøft – ook present op de show – timmert al jaren aan de weg met slanke, minimalistische speakers die WiSA gebruiken om draadloos maar zonder kwaliteitsverlies te verbinden. Echt ideaal was de locatie van de SA-stand niet, net naast een grote zaal vol lunchende mensen, maar toch kon je proeven van wat de Denen te bieden hebben.

Kaempfer Audio Design, oftewel KAD, specialiseert zich sinds 2019 in actieve speakerdesigns. Een van de bestaande designs kreeg op deze DAE-editie een opvolger in de vorm van de verbeterde KAD K5 EVO met een MTM-opstelling en ingebouwde Hypex-versterking (inclusief twee Nilai-modules!). Als we het goed zagen, werd WiSA gebruikt om draadloos muziek door te sturen van een Primare SC15 die aan een streamer van Grimm Audio hing.

Actieve speakers zijn ook al langer het terrein van ATC, dat in de studiowereld best wel een Grote Naam is. De EL150 Anniversary (dit bestond in je tekst als EL50, ik heb het in de tekst verbeterd) die het meebracht naar het DAE was, zoals je mag verwachten van een jubileummodel, iets bijzonders. Met een afgeronde behuizing die je niet verwacht van het merk (al is het geïnspireerd op een model van 20 jaar geleden) afgewerkt in leder, de eigen tri-amp-versterkertechnologie die het laag, midden en hoog apart aanstuurt, en dat aangestuurd door een MU2-streamer van Grimm Audio. Plixir-powerconditioning speelde ook een rol; achteraan in de kamer kon je de verschillende oplossingen van de Singaporese fabrikant van naderbij bekijken. Al bij al een feestje om te horen, al werd er ook sereen hommage gebracht aan de plots overleden eigenaar van distributeur Helios, Ulmt van der Linden.

Mikken op de top

Bij de show in Wenen in het voorjaar trok de Duitse luidsprekerbouwer Auer al sterk de aandacht met een akoestisch verantwoorde houten stand waarin de kleurrijke versies van hun high-end speakers zowel esthetisch als sonisch echt tot hun recht kwamen. Technisch pakt het bedrijf van Robert Auer uit met Panzerholz, een ultradicht beukenmultiplex-composiet dat heel stille kasten moet opleveren. Dat dit potige speakers oplevert, toonde de 140 kg wegende VERSURA V6 aan, die in hun ruimte stond te spelen.

Eén voordeel had Aequo Audio wel: ze hoefden niet ver te rijden om naar DAE te komen, het bedrijf zit net wat verderop in Eindhoven. Daar bouwt het speakers op basis van eigen composietmaterialen en inzichten, die we onder meer al eerder in Wenen knap hoorden spelen. Ook in Veldhoven was er een mooi systeem gebouwd rond de fraaie Ensium-speakers, met een streaming-DAC-gedeelte van Playback Designs en twee Rei-monoblokken van Westminster Lab.

Als het over ultieme high-end ging, mocht de kamer van Rhapsody en Harry van Dalen niet op de lijst ontbreken. Het was er vaak bijzonder druk, misschien wel omdat je als veeleisende audiofiel niet vaak naar zo’n systeem kon luisteren. De mannelijk vormgegeven Wilson Benesch-speakers met bijhorende IGx Infrasonic Generator subwoofers verleidden met een prachtige weergave – met een beetje hulp van True Life Audio-versterking en een opmerkelijke combinatie van een Pink Faun-streamer en een C10 Reference DAC van CH Precision. Analoog kwam ook aan bod, dankzij exclusieve Döhmann Helix Two Mk3- en een Thiele TT01-draaitafel.

Importeur Reference Sounds uit Almere heeft sinds enkele maanden een extra topmerk onder z’n hoede: Magico. Dat betekende dat het team van Michael Huigen niet één ultieme opstelling moest bouwen op deze DAE-editie, maar twee. Want ja, Wilson Audio verdient ook een plekje op het podium. Dat werden dan maar twee kamers, één met de Magico S2’s aangestuurd via een WADAX-bron en een Dan D’Agostino Momentum-versterker. In de kamer viel nog veel moois van dit Amerikaanse merk te bewonderen, zoals een Momentum Integrated MxV en van Audio Research een S200-eindtrap en een LS-3 voorversterker. Qua kleurstelling zaten de geweldige – en voor het merk toegankelijke en compacte – Wilson Sasha V’s in de tweede kamer van Reference Sounds helemaal on target, in ieder geval wat deze auteur betreft.

Wie Audio Group Denmark zegt, zegt eigenlijk vier merken: Børresen, Aavik, Ansuz en Axxess. Die laatste stond wat minder in de kijker (of we keken verkeerd), in de plaats konden we luisteren naar de relatief nieuwe Børresen A1’s, aangevuld met twee BM2 Bass Modules. Om er muziek uit te laten komen, was er een kleine stapel Ansuz-filtering en Aavik-elektronica voor nodig, in het bijzonder de Aavik I-188 geïntegreerde versterker. Zoals we van ADG gewoon zijn, schetste het systeem luchtig en snel een detailrijk beeld.

Very Nice Solutions en IKIGAI werken graag samen, wat deze keer op DAE zorgde voor een kamer waar de Tanso-kabels van IKIGAI en de Palisade DAC van MSB bewonderd konden worden. Zonder muziek deze keer helaas, maar zeker mooi om te zien!

D&D Audio verdeelt merken die stuk voor stuk het label ‘high-end’ verdienen, recent kwam daar nog Vinnie Rossi bij – waarvan we in Wenen al een mooie demonstratie kregen. Alles opstellen, dat ging moeilijk in één ruimte, dus werd er wijs besloten om een spectaculair systeem te bouwen rond strak vormgegeven en (in dit geval, andere kleuren kunnen ook) spierwitte apparaten van het Deense Vitus Audio en de slanke zuilen van het Amerikaanse YG Acoustics. Astell & Kern, SME en Devialet waren dus enkel spiritueel aanwezig, dat is dan voor de volgende keer. Wat misschien minder opviel, maar ze leverden wel een belangrijke bijdrage: CrystalCable. Het Nederlandse kabelmerk was trouwens ook elders op de beurs goed vertegenwoordigd; de nadruk lag onder meer op de Infinite Dream-toplijn.

Mooie spullen ook in de kamer van The Audio Specialists, die de nodige fans lokten voor een demo van een knappe T+A- en Tannoy-opstelling. Onze aandacht ging echter uit naar wat er van Zeiler opgesteld stond, een Zwitsers bedrijf dat bijzonder strakke apparaten en speakers produceert. Er is een link met Tannoy; ontwerper Ralf Zeiler wil immers met z’n SP-01 en SP-02 een hommage slash herinterpretatie maken van legendarische studiomonitors van het Britse merk (en van Altec, dat ook).

Doen het net anders

Op een event van deze grootte moet het niet enkel gaan om internationale merken en technieken die technologisch tot de mainstream behoren. Er hoort ook plaats te zijn voor beginnende merken en partijen die het anders zien. Dat is ook de charme van hifi, weten dat er vele wegen naar Rome leiden en dat sommige paden onconventioneler zijn maar daarom niet slechter. Iets dat de DAE-organisatoren wel snappen, waardoor er ook plaats was voor de eerder vermelde debutanten en merken met een andere insteek dan de massa.

Deze platenspeler van het Tsjechische 440 Audio, daar liepen we niet zomaar voorbij. De blauwe basis bestaat volledig uit massief glas, bij deze V – Art – Sea Blue felblauw gekleurd. Er is veel bijzonder aan deze handgemaakte draaitafel uit Praag, we vermelden graag de magnetische lager die voor een frictieloze rotatie moet zorgen. Kostprijs? Op verzoek…

Bij Temporal Coherence draait het helemaal rond timing, of liever: weergevers die in het tijdsdomein correct functioneren en zo een heel licht, ontspannen geluid produceren. Aan bod kwam het actieve Pyramide-systeem, maar ook de passieve Hepta Orator van het eveneens Nederlandse Hepta Design Audio, aangestuurd door elektronica van Temporal Coherence.

Tijdens High End Wenen kregen we van Damon Von Schweikert uitleg over de bijzondere filosofie van het luidsprekermerk dat in 1993 werd opgestart door zijn vader. Op het DAE kon je in de Kempenzaal deze weergevers in een opstelling met Modwright-versterker bewonderen, op de stand van Music2. Er is veel te zeggen over hun eigenzinnige designs, een aspect dat in ieder geval de aandacht trekt is het gebruik van een extra tweeter aan de achterkant van de speakers om een extra dieptegevoel te creëren.

Is dit alles?

Nou, niet bepaald. Het Dutch Audio Event is officieel te groot om in één verslag te vatten. Zie het bovenstaande dan als een bloemlezing van wat onze aandacht trok, niet als een exhaustieve registratie van alles wat er present is. Ook in de genoemde systemen werd niet alles benoemd. Nagenoeg elke importeur en standhouder stak veel energie in het bouwen van systemen die zo optimaal mogelijk klonken, wat ook vaak echt het geval was. Maar daar komen vaak – en zeker bij high-end-systemen – heel wat tweaks, kabelkeuzes, powerconditioners en akoestische ingrepen aan te pas. De beste manier om dit event in z’n volledigheid te beleven, is zorgen dat je volgend jaar een ticket neemt. En misschien, als het DAE nog blijft groeien, meteen de volledige twee dagen in je agenda reserveren.

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