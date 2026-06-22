EcoFlow lanceert nieuwe thuisbatterijen en OASIS 3.0

Software die meedenkt

Centraal in de ontwikkelingen staat de introductie van het energiebeheerplatform OASIS 3.0. Dit systeem helpt gebruikers om efficiënter om te gaan met elektriciteit. Het platform kijkt niet alleen naar het actuele verbruik in huis, maar analyseert ook externe factoren zoals dynamische energietarieven en weersvoorspellingen. Op basis hiervan regelt het systeem automatisch wanneer energie wordt opgeslagen of verbruikt.

Om de bediening toegankelijker te maken, wordt het platform ondersteund door EcoBot. Dit is een assistent die werkt op basis van kunstmatige intelligentie. Gebruikers kunnen via alledaagse taal communiceren met hun energiesysteem om instellingen aan te passen oder advies te vragen, waardoor het handmatig instellen van ingewikkelde schema’s niet langer nodig is.

Uitbreiding voor zonne-energie en thuisbatterijen

Voor consumenten die zelf stroom opwekken, is de STREAM 2-serie ontwikkeld. Dit zijn plug-in zonne-energiesystemen met een modulair ontwerp. Afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving kunnen deze systemen worden uitgebreid met extra batterijcapaciteit van 3 kWh of 5 kWh, zodat installaties kunnen meegroeien met de behoefte van een huishouden.

Daarnaast krijgt het bestaande thuisbatterij-assortiment een uitbreiding met de OCEAN 2-serie. Binnen deze lijn is een nieuwe batterij van 8 kWh geïntroduceerd die compatibel is met eerdere systemen van het merk. Het platform hierachter werkt samen met honderden aanbieders van dynamische tarieven en diverse smart-home merken, zodat de opwekking, de opslag en het opladen van bijvoorbeeld een elektrische auto centraal geregeld kunnen worden.

Energieopslag voor de zakelijke markt

Nieuw is de stap naar de commerciële en industriële sector met de introductie van de A-serie. Het eerste systeem binnen deze lijn, genaamd Alps, is ontworpen voor bedrijven die hun energie-efficiëntie willen verbeteren. Door een modulaire opbouw van units van 20 kWh kunnen grotere systemen flexibel worden samengesteld. Ook dit zakelijke systeem maakt gebruik van de slimme software om het verbruik af te stemmen op actuele marktprijzen en de lokale energievraag.

Prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.