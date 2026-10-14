Final Audio 35+ centraal tijdens luisterweekend bij Music is Magic

Music is Magic organiseert op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober een speciaal luisterweekend rond de Final Audio 35+ elektrostatische luidsprekers. Bezoekers maken kennis met het Nederlandse topmodel tijdens een presentatie van Maarten Smits, medeoprichter van Final Audio. De Model 35+ is het vlaggenschip van het merk en maakt gebruik van elektrostatische vlakluidsprekertechnologie. Het ontwerp is gericht op een hoge resolutie, een realistische ruimtelijke weergave en een verfijnde dynamiek. Tijdens het evenement vertelt Smits meer over de techniek achter de luidsprekers en is er uitgebreid gelegenheid om zelf te luisteren. Naast de luistersessies kunnen bezoekers vragen stellen over elektrostatische luidsprekers, de juiste plaatsing, versterking en muziekbeleving. Daarmee biedt het weekend zowel muziekliefhebbers als hifiliefhebbers de kans om nader kennis te maken met deze bijzondere luidsprekertechnologie. Op vrijdagavond is er vanaf 18.00 uur bovendien een Indisch buffet, verzorgd door Toko Frederik. Music is Magic staat bekend om zijn persoonlijke advies, bijzondere luisterruimtes en ongedwongen sfeer.

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