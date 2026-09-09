Audio-Technica komt met draadloze open-back ATH-AL5NC

Het klinkt een beetje tegenstrijdig, een draadloze open-back, maar dan met noise cancelling. Toch is dat het geval bij de ATH-AL5NC. Deze draadloze open-back hoofdtelefoon combineert het natuurlijke geluid van een open-back ontwerp met draadloze connectiviteit en ruisonderdrukking. Zo is deze koptelefoon volgens het merk geschikt voor zowel hifi-liefhebbers, thuiswerkers en gamers. Voorzien van speciaal ontworpen 53mm drivers moet de koptelefoon zorgen voor een gedetailleerd geluidsbeeld met een natuurlijke weergave. De batterij gaat tot wel 75 uur mee.

Kenmerken van de ATH-AL5NC

Open hoofdtelefoonontwerp met het gemak van draadloos gebruik

Speciaal ontworpen dynamische drivers van 53 mm zorgen voor een zuiver, natuurlijk geluid

Open behuizingen verbeteren de luchtstroom en verminderen warmteontwikkeling

Lichtgewicht ontwerp (240 g), geschikt voor lange luistersessies

Audiokwaliteit met hoge resolutie (24-bit/96 kHz) met ondersteuning voor LDAC-, AAC- en SBC-codecs

Batterij met lange levensduur voor tot wel 75 uur ononderbroken afspelen

Multipoint-koppelingsfunctie om tegelijkertijd verbonden te blijven met twee Bluetooth-apparaten

Ruisonderdrukking om de luisterervaring te verbeteren en je te helpen concentreren

Modus voor geluidslekkagebeperking voor omgevingen waarin je de hoofdtelefoon met anderen deelt

De A-T Connect-app biedt extra aanpasbare functies, zoals de soundscape-functie, EQ en de modus met lage latentie voor het synchroniseren van audio en video

Inclusief een kabel van 1,2 m (3,9′) met een 3,5 mm (1/8″) stereoministekker en een ingebouwde microfoon en bedieningsknoppen

Prijs en beschikbaarheid

De Audio-Technica ATH-AL5NC is per direct verkrijgbaar voor 249 euro. Meer informatie vind je op de website van Audio-Technica.