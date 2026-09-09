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Audio-Technica komt met draadloze open-back ATH-AL5NC

09 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
ATH-AL5NC

Audio-Technica lanceert de ATH-AL5NC. Na jarenlange expertise op het gebied van open-back hoofdtelefoons is dit het eerste draadloze model.

ATH-AL5NC Audio-Technica

Het klinkt een beetje tegenstrijdig, een draadloze open-back, maar dan met noise cancelling. Toch is dat het geval bij de ATH-AL5NC. Deze draadloze open-back hoofdtelefoon combineert het natuurlijke geluid van een open-back ontwerp met draadloze connectiviteit en ruisonderdrukking. Zo is deze koptelefoon volgens het merk geschikt voor zowel hifi-liefhebbers, thuiswerkers en gamers. Voorzien van speciaal ontworpen 53mm drivers moet de koptelefoon zorgen voor een gedetailleerd geluidsbeeld met een natuurlijke weergave. De batterij gaat tot wel 75 uur mee.

Kenmerken van de ATH-AL5NC

  • Open hoofdtelefoonontwerp met het gemak van draadloos gebruik
  • Speciaal ontworpen dynamische drivers van 53 mm zorgen voor een zuiver, natuurlijk geluid
  • Open behuizingen verbeteren de luchtstroom en verminderen warmteontwikkeling
  • Lichtgewicht ontwerp (240 g), geschikt voor lange luistersessies
  • Audiokwaliteit met hoge resolutie (24-bit/96 kHz) met ondersteuning voor LDAC-, AAC- en SBC-codecs
  • Batterij met lange levensduur voor tot wel 75 uur ononderbroken afspelen
  • Multipoint-koppelingsfunctie om tegelijkertijd verbonden te blijven met twee Bluetooth-apparaten
  • Ruisonderdrukking om de luisterervaring te verbeteren en je te helpen concentreren
  • Modus voor geluidslekkagebeperking voor omgevingen waarin je de hoofdtelefoon met anderen deelt
  • De A-T Connect-app biedt extra aanpasbare functies, zoals de soundscape-functie, EQ en de modus met lage latentie voor het synchroniseren van audio en video
  • Inclusief een kabel van 1,2 m (3,9′) met een 3,5 mm (1/8″) stereoministekker en een ingebouwde microfoon en bedieningsknoppen

Prijs en beschikbaarheid

De Audio-Technica ATH-AL5NC is per direct verkrijgbaar voor 249 euro. Meer informatie vind je op de website van Audio-Technica.

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