Win een Backbone mobiele gamecontroller

Wil je altijd en overal kunnen gamen? Met de mobiele game controller van Backbone is dit mogelijk met je telefoon! Doe mee met de prijsvraag en maak kans op een Backbone One ter waarde van 119,95 euro. Superhandig als je speelt via Xbox-cloudstreaming of PS Remote Play, en bij andere game-apps.

Wil jij dit product winnen? Dan kun je meedoen aan onze prijsvraag op deze pagina. Het enige dat je hoeft te doen is antwoord geven op de vraag en je gegevens achterlaten. Met de winnaar wordt contact opgenomen.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Naast leuke prijsvragen bevat FWD Magazine natuurlijk veel meer, waaronder de mooiste reviews, diepgaande achtergrondartikelen, tips en het laatste nieuws! Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kan natuurlijk ook!