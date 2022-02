Zo kijk je de Olympische Winterspelen: Van de NOS tot Eurosport

Olympische Winterspelen kijken bij Eurosport

Eurosport gebruikt maar al te graag de titel ‘Home of the Olympics’. En dat is niet voor niets. De zender heeft de volledige uitzendrechten van de Olympische Spelen in handen tot 2024. De reguliere tv-uitzendingen op Eurosport 1 gaan dan ook 24 uur per dag door. Live sport vanaf de nacht tot het einde van de middag via het programma Medal Zone. Is er geen live sport? Dan kijk je herhalingen van de afgelopen dag. Iedere dag rond 17.00 uur kijk je het tv-programma Beijing Today waar Sander Kleikers, Koen Weijland en Tessa Veldhuis terugkijken op de hoogtepunten van de dag. Heb je ook Eurosport 2 in je zenderpakket? Ook daar kijk je de komende twee weken 24 uur per dag sport.

Eurosport online via Discovery+

Wil je echt helemaal niets missen? Dan kijk je Eurosport online via de streamingdienst Discovery+. Onlangs hebben we nog een uitgebreid artikel geschreven over de nieuwe streamingdienst, waar recent ook exclusief de UFC te zien is. De streamingdienst is nu met korting een jaar te bekijken voor 29,99 euro. Niet alleen krijg je dan toegang tot Eurosport 1 en 2, maar de zender heeft ook livestreams van alle wedstrijden. Wil je curling kijken tussen twee laagvliegers? Geen probleem. Niets van het kunstschaatsen missen? Dat hoeft niet. Werkelijk iedere sport wordt live uitgezonden via de streams. Goed om te weten is dat niet alle streams van commentaar zijn voorzien. Voor de uitgebreide uitzendingen kijk je dan op Eurosport 1 en 2, via de televisie of via Discovery+.

Je kijkt Discovery+ vanaf je smartphone of tablet en kunt casten naar de televisie, maar er zijn ook apps voor Android TV, Samsung (Tizen), Apple TV of maak gebruik van AirPlay om Discovery+ op je televisie te kijken. Discovery+ heeft naast het sporten nog veel meer te bieden. Ben je benieuwd of het iets voor je is? Bekijk dan het artikel hieronder.