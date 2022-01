Zo kijk je UFC en de Olympische Winterspelen op Discovery+

Entertainment en sport

Discovery+ heeft een aantal grote updates gehad sinds de lancering. Nog altijd kijk je entertainment en Discovery+ Originals als Sex Tape, Singletown, Jamie in the Vaes Lane en Fred van Leer: Alles uit de kast, maar sport met de bijbehorende Eurosport-kanalen is veel belangrijker geworden. En laten we ook toegeven, Discovery Channel is fantastisch door de vele schitterende documentaires, maar de Nederlandstalige Discovery+ Originals zijn voor een hele grote doelgroep niet interessant. Teveel reality-series en deze passen goed bij de TLC-doelgroep, maar minder goed bij de fans van Discovery Channel zelf.

Je kijkt Discovery+ vanaf je smartphone of tablet en kunt casten naar de televisie, maar er zijn ook apps voor Android TV, Samsung (Tizen), Apple TV of maakt gebruik van AirPlay om Discovery+ op je televisie te kijken. De app heeft onlangs een grote update gehad en is hierdoor sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De app is onderverdeeld in verschillende categorieën. Bij Home vind je de thuispagina, waar je een selectie kunt vinden van allerlei series, documentaires en sport. Ook kun je selecteren op zender. Zo heb je Discovery+ Originals, TLC, Discovery, Investigation Discovery, HGTV, Paranormal, Animal Planet, BBC, SCI, Motortrend, Food Network, Magnolia Network, Eurosport 1 en Eurosport 2. Onder ieder kopje vind je series en documentaires die bij die desbetreffende zender horen. En dat zijn er inmiddels behoorlijk veel. Bij Discovery kijk je onder andere populaire series als Deadliest Catch, Bear Grylls en Gold Rush, bij Animal Planet kijk je The Zoo en Big Cat Tales, terwijl je bij Investigation Discovery alles kunt bekijken over politieonderzoeken. Er is volop True Crime bij Discovery+ te bekijken voor de liefhebber.

Zoals gezegd neemt sport een steeds belangrijker deel in van Discovery+. Het volgende tabblad Sport staat dan ook in het teken van Live Evenementen, Binnenkort live, verschillende grote sporttoernooien als de UFC, Australian Open, PGA Tour, Giro d’Italia, wintersporten, Olympische Spelen en veel meer. Op dit moment wordt de Australian Open uitgezonden en er staan alweer tientallen streams klaar om vannacht alle wedstrijden uit te zenden. Natuurlijk is niet elke stream van commentaar voorzien, maar de beelden zijn gewoon te bekijken. Qua sport hoef je dus niets te missen op deze streamingdienst. Ook kun je oude wedstrijden terugkijken.

Bij het tabblad Nu & Straks vind je de live-uitzendingen van TLC, Investigation Discovery, Eurosport 1 en Eurosport 2. Wat er dus op televisie te zien is kun je ook via de app kijken. De overige twee tabbladen zijn een zoekfunctie om de juiste content te vinden en een tabblad voor je Account waar je ook verschillende profielen kunt maken en beheren.

De Android TV-app heeft een iets andere indeling. Daar vind je het menu aan de linkerkant en zijn er een aantal extra tabbladen, waaronder Shows. Het fijne aan dit tabblad is dat je bovenaan alle verschillende zenders kunt vinden om daarop shows te sorteren, maar nog veel handiger is de A tot Z. Alle shows, series, documentaires die er op de streamingdienst te vinden zijn in alfabetische volgorde. Zo mis je helemaal niets en dat zouden alle streamingdiensten standaard moeten inbouwen (we kijken vooral naar jou, Netflix!). Ook vind je hier een ‘Mijn Lijst’, waar je series in kunt zetten die je graag wil zien. Qua beeldkwaliteit moet je denken aan een hd-resolutie. Helaas nog geen 4k-uitzendingen bij Discovery+, ook al beschikt de Amerikaanse versie al wel over 4k-shows. Mogelijk komt dat ook op een later moment onze kant op.