Het lijkt erop dat Microsoft in samenwerking met andere partners meer geheugenkaarten uitbrengt voor Xbox Series X en Series S. Met de kaarten is het mogelijk de opslagcapaciteit uit te breiden van beide spelcomputers, die beschikken over respectievelijk 1 TB en 512GB aan interne opslagruimte.

Het is al sinds de lancering mogelijk een externe geheugenkaart aan te schaffen voor Xbox Series X en Series S. Fabrikant Seagate bracht tot nu toe exclusief kaarten van onder meer 1 TB uit, die meer dan 200 euro kosten. Ook zijn er varianten beschikbaar die 512 GB of 2 TB aan extra opslagruimte kunnen aanbieden.

Meer geheugenkaarten voor Xbox Series X

Twee dingen vallen op aan deze situatie. Tot op heden brachten andere schijffabrikanten geen geheugenkaarten uit voor Xbox Series X en Series S. En de prijzen van de beschikbare modellen daalden tot nu toe niet. En dat terwijl de prijzen van de solid state drives die je in de PS5 kunt monteren, wel in prijs zijn gezakt.

Mogelijk komt er een beetje schot in de zaak aangaande extra geheugenkaarten voor de Xbox Series-lijn. Want op de site van de Amerikaanse winkelketen Best Buy konden we heel even een nieuw product zien staan. Dit was een Xbox-geheugenkaart van het merk Western Digital, genaamd de C50. De capaciteit: 1 TB.

De Western Digital C50 voor Xbox Series X en Series S kost 179,99 dollar en dat is nog steeds een hoop geld. Echter, het is wel 40 dollar goedkoper dan de 1TB-variant van Seagate. Ondertussen kun je ook losse ssd’s kopen van 1 TB voor een prijs van 79,99 dollar — daar zit dus nogal een prijsverschil in.

Vooralsnog is het niet duidelijk wanneer de nieuwe ssd’s van Western Digital op de markt verschijnen en wat de prijs in Europa wordt. Omgerekend kom je uit op een bedrag van 165 euro, exclusief btw. De laagste prijs die we ons dan kunnen voorstellen is 200 euro, maar waarschijnlijk wordt het dan 199,99 euro.