Xbox krijgt toegang tot veelbelovende beeldtechnologie van AMD

Ontwikkelaars van Xbox-games kunnen aan de slag met AMD’s antwoord op Nvidia’s DLSS-technologie. De beeldtechnologie, genaamd FidelityFX Super Resolution (FSR), moet ervoor zorgen dat framerates hoger worden, terwijl de beeldkwaliteit behouden wordt. DLSS (Deep Learning Super Sampling) van Nvidia doet ongeveer hetzelfde. Uit vroege tests blijkt dat dit veelbelovende technologie is die op veel platformen en binnen veel games werkt. Eerder verscheen FSR al op Windows 10.

Xbox-games gaan er beter uitzien

FSR van AMD is nu als preview door ontwikkelaars te gebruiken op Xbox. De technologie wordt ondersteund op Windows 10, Xbox Series X, Series S en Xbox One-consoles. Het is de bedoeling dat de beeldtechnologie veel werk uit handen neemt, zodat ontwikkelaars met minder moeite games toch mooier kunnen maken.

Excited to continue our close partnership with @AMD and see what game developers can do with FidelityFX Super Resolution, available to preview in our GDK today for @Windows, @Xbox Series X|S and #XboxOne consoles. pic.twitter.com/A446cNRUug — Jason Ronald (@jronald) June 24, 2021

Omdat we vooralsnog met een preview te maken hebben voor ontwikkelaars, moeten we er ook rekening mee houden dat het nog even kan duren voordat er daadwerkelijk spellen verschijnen die de AMD-technologie implementeren. Een realistisch scenario is dat de eerste games op z’n minst vroeg in 2022 verschijnen met deze technologie actief.

Desondanks is het een positieve ontwikkeling die ervoor zorgt dat games dus toegang krijgen tot een hogere framerate, zonder daarvoor de resolutie een klap te geven. Aan AMD is gevraagd, door The Verge, of de ondersteuning ook naar de PlayStation 5 komt. Maar daar geeft het bedrijf nog geen commentaar op.