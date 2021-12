Wishlist 2022 – vijf films om naar uit te kijken

The Batman (3 maart)

Robert Pattinson volgt Ben Affleck op als Bruce Wayne in The Batman: met geslaagde rollen in wat kleinere films als Good Time en The Lighthouse wist de acteur zich los te maken van zijn meest bekende rol als vampier in de Twilight-films en inmiddels vindt hij de tijd rijp voor een nieuwe franchise. Dat doet hij met ondersteuning van regisseur Matt Reeves, die zich qua blockbusters al bewees met de laatste twee Planet of the Apes-films en met zijn visie op Batman een detectiveverhaal belooft, waarin we The Riddler (Paul Dano) aan het werk zullen zien als seriemoordenaar. Zoë Kravitz speelt de meer ambigue Catwoman, maar Colin Farrell springt misschien nog wel het meest in het oog: hij is bijna onherkenbaar als The Penguin.