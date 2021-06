Eindelijk zijn de bioscopen weer open en dat betekent dat er veel films die eigenlijk in 2020 zouden verschijnen, nu toch nog op het witte doek worden vertoond. Tegelijkertijd is de kans aanwezig dat je er al een aantal hebt gezien, want streamingdiensten stonden uiteindelijk vol met de nieuwste films. Deze vijf geweldige films uit 2020 zijn nu al te zien op Amazon Prime en Disney+. Er zijn ook veel goede films uit 2020 op Netflix te vinden, maar dit zijn films die sowieso al direct naar Netflix zouden gaan.

Antebellum (Amazon Prime Video)

We schreven laatst al over deze film in onze Streamingtips: Antebellum vertelt het indringende verhaal over een vrouw die in haar dromen steeds leeft in de tijd van slavernij. Janelle Monae is een actrice die we meestal zien in een rol van de beste vriendin, maar sinds kort is ze door Amazon helemaal ontdekt als hoofdrolspeelster. Een goede ook, want in Antebellum steelt ze de show. Ze begrijpt hoe dit verhaal over slavernij moet worden verteld en weet dat zeer goed uit te beelden. Ook complimenten voor Gerard Bush en Christopher Renz, de regisseurs van deze griezelige, onaangename film.

Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Prime Video)

Een geweldig bewerkt scenario én een van de beste vrouwelijke bijrollen uit 2020: Borat 2 heeft twee Oscar-nominaties in de wacht gesleept. Het is de tweede film over de Kazachstaanse Borat, die terugkeert naar Amerika om zijn dochter (gespeeld door Maria Bakalova) te verkopen. Deze film is een zogeheten prankfilm, dus je zit je voortdurend af te vragen of het nu echt is of niet. Weten de mensen dat ze in de Borat-film zitten? Is het gescript? De enige die het echt weet, dat is Sacha Baron Cohen, het grote brein achter Borat. Zelfs als je de humor niet zo kan waarderen, is Borat 2 hierdoor alsnog fascinerend om te kijken.

Mulan (Disney+)

Mulan had dé grote release voor Disney in 2020 moeten worden, maar corona gooide roet in het eten. Hierdoor kwam Disney met iets nieuws: op Disney+ kon de film eerst een periode worden bekeken tegen een extra betaling (een flink bedrag van 22 euro). Uiteindelijk is de live action-vertolking van de Disney-klassieker over een Chinese krijgster echter volledig beschikbaar gemaakt op de streamingdienst. Reken op veel Oosterse wijsheden, girlpower en een beetje magie, in deze high budgetfilm die werd geregisseerd door Niki Caro. Vooral de Chinese vergezichten en grote strijdscènes maken deze film absoluut de moeite waard.

Birds of Prey (Amazon Prime Video)

Nog zo’n girlpowerfilm is Birds of Prey, al is het in deze film allemaal met een korrel zout te nemen. De uiterst charmante Harley Quinn van Margot Robbie is terug om het niet langer alleen, maar met een groepje superheldinnen (of eigenlijk gevallen heldinnen) op te nemen tegen een zekere crimelord. Verwacht explosies, humor-met-een-knipoog, vreemde situaties en… het onverwachte. Regisseur Cathy Yan levert met deze film een van de meest vermakelijke superheldenfilms van 2020 af en die is perfect voor een fijn filmavondje met popcorn op de bank.

King of Staten Island (Amazon Prime Video)

Hij heeft eigenlijk weinig zin in het leven en wil vooral met zijn vrienden hangen en blowen. Nadat zijn vader, een brandweerman, komt te overlijden, kan hij moeilijk motivatie opbrengen, behalve als het gaat om tekenen en tatoeëren. Pete Davidson zet een geweldige hoofdrol neer in het wat arthouse-achtige King of Staten Island. Helemaal als zijn moeder uiteindelijk weer gaat daten met een brandweerman, slaan bij hem lichtelijk de stoppen door. Hoe hij het uiteindelijk gaat redden, en of hij het uiteindelijk gaat redden, wordt op heel oprechte wijze ontvouwt in King of Staten Island.

Andere vermakelijke films die nu al op streamingdiensten staan zijn onder andere Soul van Pixar (Disney+), Palm Springs (Prime) en The Trial of the Chicago 7 (Netflix). Veel kijkplezier!

