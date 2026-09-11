Streamingtips #37 – Supergirl, Band of Brothers en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
Neagley (Amazon Prime Video)
Reacher heeft een spin-offserie en dat weet nog niet iedereen, maar aangezien de hoofdserie een grote schare aan fans heeft willen we dit je niet onthouden. Neagley draait om Reachers collega die een nogal heftige dreiging op haar pad krijgt, waarin ze veel van zichzelf moet inleveren, of misschien juist wel over zichzelf leert. Met een glansrijke hoofdrol voor Maria Sten.
Supergirl (HBO Max)
Veel mensen hebben een mening over deze film, en die is lang niet altijd positief, maar wij hebben ons prima vermaakt met Supergirl. Ja, het wil iets te veel Guardians of the Galaxy zijn, misschien wat te veel Star Wars, maar tegelijkertijd is Milly Alcock simpelweg een heel toffe Supergirl en weet ze een heel herkenbaar beeld neer te zetten voor veel vrouwen. Ook is het verfrissend om te zien dat problemen vaak net even iets anders worden aangepakt dan door andere superhelden.
De Eetclub (Netflix)
Ja, er is een film van dit boek gemaakt, maar dit is niet de prent: dit is de serie. Deze gloednieuwe reeks met onder andere Markie Lucas, Loes Haverkort en Noortje Herlaar vertelt het verhaal over de eetclub die er een nogal extravagant leven op nahoudt. Als een van de vrienden om het leven komt, ontrafelt een van de leden van de eetclub wat er eigenlijk echt gebeurd is. Maar dat is niet eenvoudig, want er staat voor iedereen veel op het spel.
Gosford Park (Videoland)
Deze film met Maggie Smith en Michael Gambon draait om een feestdag op een landhuis van rijkeluismensen. Het is november 1932 en de tijden zijn heel anders, wat ook Mary leert de net begonnen bediende van de gravin van Trentham. Macht, geld en status lijkt alles te zijn, maar al gauw blijkt dat dat misschien toch net even anders ligt.
Band of Brothers: Legacy (HBO Max)
De iconische serie Band of Brothers is alweer 25 jaar oud en daarom is er een gloednieuwe docureeks over gemaakt. Hierin zien we onder andere Damian Lewis die zijn herinneringen ophaalt aan de serie die draait om de Easy Company, die tijdens de tweede wereldoorlog een enorme impact hebben gemaakt.
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