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Streamingtips #35 – Adults, Hamnet en meer

28 augustus 2026 2 Minuten 0 Reacties
Hamnet 2

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Disney Videoland Amazon Prime Video Netflix

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Whisper Man (Netflix)

Een misdaadschrijver wiens 8-jarige zoon wordt ontvoerd moet zoeken naar antwoorden en dat doet hij met zijn vader, waar hij geen goede band mee heeft. Maar hij was ooit detective, dus hij kan goed van pas komen. Uiteindelijk komen ze in een spinnenweb terecht waarin onder andere The Whisper Man voorbijkomt: het verhaal van een seriemoordenaar die al is veroordeeld. Met Hamish Linklater, Michelle Monaghan en Robert De Niro.

 

Adults (Disney+)

Een heerlijke young adult-serie over jongeren die samenwonen en samen de reis van jongere naar volwassenen moeten zien te navieren. Het eerste seizoen was een succes en nu is daar een tweede seizoen aan toegevoegd. Met onder andere Jack Innanen en Malik Elassal.

Wolven: het spel van list en bedrog (Disney+)

Je hebt het spelletje Weerwolven van Wakkerdam, je hebt De Verraders, je hebt Wie is de Mol?, maar nu is er een ultieme combinatie van dat alles in de nieuwe familieshow van Disney+, met daarin onder andere Soundos. In een afgelegen bos strijden dorpelingen tegen elkaar om een geldprijs, waarbij list en bedrog altijd in de schaduwen op ze wachten.

Hamnet (SkyShowtime)

Hij werd overladen met nominaties voor de grootste filmprijzen, en nu is dit liefdesverhaal over dichter William Shakespeare en Agnes op SkyShowtime te zien. Agnes rouwt om het verlies van hun zoon Hamnet en zo kwam Shakespeare volgens deze film op het idee om zijn wereldberoemde stuk Hamlet te schrijven.

 

Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert (Amazon Prime Video)

Hans Zimmer is een van de bekendste componisten van filmmuziek: zo is hij onder andere verantwoordelijk voor Gladiator, Interstellar, Dune en The Lion King. In deze video kun je zien hoe hij zijn bekendste filmsoundtracks laat horen. Leuk om met de volle aandacht te kijken, maar ook in de achtergrond tijdens het borrelen. 

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