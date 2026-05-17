FRITZ! komt met Wi-Fi 7 Mesh set voor grotere woningen

De Duitse fabrikant voor consumentenelektronica FRITZ!. vooral bekend van hun netwerkapparatuur, komt met een nieuwe Wi-Fi 7 oplossing. De 2700 verschijnt zowel als losse Wi-Fi-versterker (repeater) als in kant en klare mesh sets. De FRITZ!Mesh Wi-Fi 2700 werkt op 2,4 en 5 GHz en haalt draadloze datasnelheden tot wel 6,5 Gbit/s. Hij wordt rechtstreeks in het stopcontact gestoken, beschikt over een 2,5‑gigabit LAN‑poort per versterker en brengt krachtige Mesh‑Wi‑Fi van FRITZ! naar elke hoek van het huis, zelfs in grote appartementen of woningen (5 tot 7 kamers). De FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 2700 maakt alle voordelen van FRITZ!Mesh beschikbaar voor elke router en elk glasvezel-, DSL‑ of kabelmodem. De eerste extender uit de set die met het internet wordt verbonden, neemt de centrale aansturing van het Wi‑Fi‑netwerk over. De MyFRITZ!App begeleidt gebruikers snel en eenvoudig bij de installatie op elk apparaat. Met de FRITZ!OS-software kun je het mesh-netwerk en alle aangesloten apparaten beheren. Je kunt bijvoorbeeld zien welke apparaten het meeste bandbreedte gebruiken en waar je problemen kunt tegenkomen. Daarbij krijg je ook alle vertrouwde opties van FRITZ!, zoals ouderlijk toezicht, toegang voor gasten en automatische updates. De Wi-Fi-versterkers voeren alles lokaal uit, zonder extra clouddiensten. FRITZ! biedt een lange productondersteuning (5 jaar), regelmatige software-updates en een duurzame levenscyclus.

Prijzen en beschikbaarheid

De FRITZ!Mesh Wi-Fi 2700 is vanaf nu verkrijgbaar via de FRITZ!Shop en geselecteerde retail- en distributiekanalen.