Tien films die je in 2021 gezien moest hebben 

The French Dispatch

De nieuwe film van Wes Anderson is een soort hommage aan het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker, met Bill Murray als hoofdredacteur, waarin de voor hem kenmerkende (visuele) komedie wordt toegepast op drie verhalen. Vooral in The Concrete Masterpiece, een satire op de Franse kunstwereld met Benicio del Toro en Léa Seydoux, zien we Anderson op zijn best.