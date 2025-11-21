Heel veel korting bij Samsung tijdens Black Friday (ADV)

Ben je op zoek naar een nieuwe televisie? Een nieuwe smartphone? Of liever een nieuwe wasmachine? Samsung staat tijdens Black Friday voor je klaar. Het grote voordeel bij Samsung is dat je niet perse op vrijdag 28 november klaar hoeft te zitten om die ene deal te pakken. De Zuid-Koreaanse fabrikant verlaagt namelijk de prijzen per direct tot 1 december. Zo heb jij alle tijd om die goede deal te scoren, maar let wel… zolang de voorraad strekt!

Bij Samsung ontdek je de beste Black Friday deals en kun je besparen tot wel 1000 euro op televisies, 500 euro op witgoed en tot wel 350 euro op de nieuwste smartphones. Wat zijn nu de beste deals? We zullen enkele aanbiedingen voor je uitlichten.

Samsung Galaxy S25 Ultra

De Samsung Galaxy S25 Ultra is hét topmodel onder de smartphones. De snelste processor, het mooiste beeld en de beste camera’s. De Galaxy S25 Ultra heeft het allemaal. Gebruik de S Pen om foto’s en video’s makkelijk te bewerken. Galaxy AI helpt ook een handje mee om je productiviteit te verhogen en teksten makkelijk te bewerken en vertalen. Op zoek naar een nieuwe smartphone? Beter dan de Samsung Galaxy S25 Ultra gaat het niet worden.

Je ontvangt tot 130 euro voordeel op de Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung OLED S95F (4K OLED 65-inch)

Op zoek naar een nieuwe televisie? De Samsung OLED S95F is met het superslanke Infinity One Design slechts 11mm dun over het volledige oppervlakte van het toestel. Deze indrukwekkende verschijning met een nieuw QD-OLED-paneel beschikt over een 4K-resolutie en is niet alleen perfect voor films en series, maar dankzij vier HDMI 2.1-poorten ook zeer geschikt voor gamers. Deze smart-tv is voorzien van de nieuwste versie van het Tizen smart-tv platform en krijgt maar liefst zeven jaar updates.

Tijdens de actieperiode krijg je 300 euro voordeel op de Samsung OLED S95F.

Samsung Odyssey OLED G8 Gaming Monitor

Zet een tandje bij en ga de strijd aan met de beste spelers ter wereld met de Samsung Odyssey OLED G8 Gaming Monitor. Voor gamers zijn twee zaken belangrijk om competitief te kunnen zijn: een uitstekende beeldkwaliteit om alles tot in detail te kunnen zien en een hoge verversingssnelheid om razendsnel te kunnen reageren. De Odyssey OLED G8 Gaming Monitor heeft het allebei in huis met een QD-OLED-scherm in 4K-resolutie en een refresh rate van maar liefst 240Hz. Kies uit 27-inch of 32-inch en breng je game-ervaring naar het volgende level.

Je krijgt nu tot 600 euro voordeel op geselecteerde monitoren als de Samsung Odyssey OLED G8 Gaming Monitor.

Samsung Bespoke AI Wash Wasmachine 7000-serie

Voor veel mensen is het geen hobby, maar wel dagelijkse noodzaak: de wasmachine. Vooral gezinnen zijn dagelijks met de wasmachine en de droger bezig en dat kan natuurlijk flink oplopen qua energiekosten. Samsung staat voor je klaar, want tijdens Black Friday scoor je goede deals op witgoed zoals de Samsung Bespoke AI Wash Wasmachine 7000-serie. Verbruik tot 70 procent minder energie dankzij de SmartThings AI Energy Mode en energielabel A. AI Ecobubble beschermt je kleding en staat garant voor krachtige wasprestaties, ook op lage temperaturen.

Ontvang nu tot 300 euro voordeel en altijd tot 100 euro inruilvoordeel op geselecteerde wasmachines en drogers zoals de Samsung Bespoke AI Wash Wasmachine 7000-serie.

Samsung Bespoke AI Amerikaanse koelkast

Wil je lekker veel eten bewaren of ben je een echte ‘mealprepper’? Dan heb je veel ruimte nodig. De Bespoke AI Amerikaanse koelkast is dan echt wat je nodig hebt. Twee deuren met een vriezer (links) en een koelkast (rechts). Ze gaan moeiteloos open door Auto Open Door dankzij sensoren. Je hoeft de deur alleen maar even aan te raken. Je kunt daarnaast tot wel 10 procent minder energie besparen met de AI Energy-modus. Twin Cooling Plus zorgt voor de optimale luchtvochtigheid en Metal Cooling houdt voedingsmiddelen langer vers. Je kunt snel koelen en vriezen en hebt zelfs een water- en ijsdispenser tot je beschikking. Dit is hoe iedere koelkast zou moeten zijn.

Krijg tot 500 euro voordeel en altijd tot 150 euro inruilvoordeel op geselecteerde koelkasten zoals de Samsung Bespoke AI Amerikaanse koelkast.

Nog veel meer korting bij Samsung

Naast deze uitgelichte deals heeft Samsung nog veel meer korting te vergeven tijdens de Black Friday-periode. Bekijk alle deals op de speciale Black Friday-pagina.

Disclaimer

Galaxy S25 Ultra: Actieperiode: 10-11-2025 t/m 01-12-2025. Actievoorwaarden van toepassing. Zolang de voorraad strekt.

Overige producten: Actieperiode: 07-11-2025 t/m 01-12-2025. Actievoorwaarden van toepassing. Zolang de voorraad strekt.