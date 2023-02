Streamingtips #6 – You, Dear David, Clarkson’s Farm en Rescue Me

You (Netflix)

Netflix heeft een grote hit met You, een serie die niet echt te vatten is in een bepaald genre. Het is een beetje thriller, een beetje romantiek, een beetje crimi en een beetje drama. In ieder geval is het een bijzondere vertelling over een jongeman die nogal graag stalkt. En die daarbij laat horen aan de kijker wat hij zoal denkt. Dat dat stalken weleens flink uit de hand loopt, dat weet zelfs hijzelf niet altijd onder controle te houden. Penn Badgley speelt de rol van Joe enorm goed en in dit nieuwe seizoen slaat hij zijn klauwen uit terwijl hij Londen een bezoekje brengt.