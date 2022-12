Streamingtips #51 – Black Adam, Vampire Academy en Volodymyr Zelenskyy

Dr Seuss Baking Challenge (Amazon Prime Video)

Dr Seuss mag in Europa dan niet zo ingeburgerd zijn als in de Verenigde Staten: we kennen allemaal wel personages van de schrijver. The Lorax bijvoorbeeld. Plus, het maakt in een bakshow natuurlijk eigenlijk weinig uit wat er wordt gemaakt: het gaat vooral om hoe het smaakt, hoe het eruitziet en hoe het verder reilt in zeilt in de keukens. Nu op Amazon Prime Video een heerlijk zoete bakshow zoals we die normaliter kennen van Netflix.