Anker Solix Solarbank 3 PRO: Wat deze plug-in thuisbatterij zo populair maakt (ADV)

Een van de modellen die in Nederland opvallend snel terrein wint, is de Anker Solix Solarbank 3 Pro. De batterij is compact, krachtig, modulair uitbreidbaar en bedoeld voor gewone huishoudens die meer uit hun zonne-energie willen halen.

Energieopslag wordt steeds slimmer en interessanter

Steeds meer huishoudens bereiden zich voor op een toekomst waarin het terugleveren van zonnestroom minder aantrekkelijk wordt. Zeker met het verdwijnen van de zonnepanelen salderingsregeling in 2027.

In plaats van zonnestroom terug te leveren aan het net, kiezen mensen ervoor om energie zelf op te slaan en later te gebruiken. Dat biedt directe voordelen: een hoger rendement uit zonnepanelen, minder afhankelijkheid van leveranciers, toegang tot dynamische tarieven en stroom achter de hand bij een stroomstoring.

De Solarbank 3 Pro sluit naadloos aan op die ontwikkeling. Het installeren van deze plug-in thuisbatterij van Anker Solix is eenvoudig, want er komt geen elektricien of aanpassing aan de meterkast aan te pas. De batterij werkt plug-and-play: stekker erin, app openen, koppelen met de P1 meter en starten met opslaan.

Wat maakt de Solarbank 3 Pro bijzonder?

Anker heeft jarenlange ervaring met draagbare powerbanks en energieoplossingen. Die kennis is doorvertaald naar een thuisbatterij die zich richt op gebruiksgemak, veiligheid en slimme sturing. De Solarbank 3 Pro is hét paradepaardje van Anker Solix.

Eén batterijmodule biedt 2,7 kWh opslagcapaciteit en het systeem kan worden uitgebreid tot 16,1 kWh. Dankzij de LiFePO4-batterijtechnologie heeft de Solarbank 3 Pro een lange levensduur en een hoge veiligheidsstandaard.

De ingebouwde omvormer heeft daarnaast een vermogen van 1.200 watt (1,2 kW). De behuizing is IP65-gecertificeerd, waardoor de batterij zowel binnen als buiten geplaatst kan worden. Omdat het systeem ventilatorloos werkt, blijft het stil in gebruik.

Daarnaast is er een AC-uitgang aanwezig waarmee tijdens een stroomstoring apparaten gevoed kunnen worden. Dankzij de geïntegreerde MPPT-regeling kunnen zonnepanelen rechtstreeks worden aangesloten. De app biedt inzicht in laden, verbruik en opslag, en maakt het mogelijk laadstrategieën automatisch aan te sturen. Anker ondersteunt het systeem met tien jaar garantie.

Kortom, de Solarbank 3 Pro beschikt over veel slimme functionaliteiten en voordelen, wat het een geliefd batterijsysteem in Nederland maakt.

Modulair systeem dat meegroeit met je energiebehoefte

De Anker Solix Solarbank 3 PRO is een zogeheten modulaire thuisbatterij. Anders gezegd, er kunnen eenvoudig extra batterijmodules toegevoegd worden voor extra opslagcapaciteit. Gebruikers kunnen daardoor klein beginnen en later extra capaciteit toevoegen, zonder technische kennis of een installateur.

De overzichtelijke Anker Solix app toont alle gekoppelde modules als één centraal batterijsysteem. Dat maakt de Solarbank geschikt voor appartementen en rijtjeswoningen met beperkte ruimte, voor gezinnen met zonnepanelen en voor huishoudens die gebruikmaken van dynamische energiecontracten en willen laden op momenten dat stroom goedkoop is.

Ook huurders kunnen profiteren, omdat het een plug-in batterijsysteem is dat eenvoudig naar een andere woning verplaatst kan worden.

Waarom de Solarbank 3 Pro in korte tijd zo populair wordt

De aantrekkingskracht van dit systeem zit in de combinatie van gebruiksgemak, merkbetrouwbaarheid en scherpe prijs per kWh opslag. Het systeem kan zonder geluidsoverlast buiten staan, werkt met zonnepanelen, biedt back-upvermogen bij uitval en is toegankelijk voor consumenten die eerder dachten dat een thuisbatterij ingewikkeld of kostbaar zou zijn.

Voor steeds meer huishoudens wordt de Solarbank een praktische energie-upgrade die past bij de Nederlandse energiemarkt.

Anker Solix Solarbank 3 PRO voordelig bij Thuisbatterij.nl verkrijgbaar

In Nederland is de Anker Solix Solarbank 3 Pro verkrijgbaar in de winkel van Thuisbatterij.nl, waar zowel losse modules als complete pakketten worden aangeboden. Bestellingen worden snel geleverd, waardoor gebruikers direct kunnen starten met energieopslag.

Thuisbatterij.nl heeft al honderden klanten verblijd met dit mooie energieopslagsysteem van Anker Solix

Eindconclusie: een slimme stap naar meer controle over je eigen stroom

De Solarbank 3 Pro maakt thuisopslag toegankelijk voor een brede doelgroep. Het systeem is veilig, schaalbaar en eenvoudig te bedienen. Daarmee vormt het een realistische stap richting een woning die zelfstandiger en kostenbewuster met stroom omgaat. Voor mensen met zonnepanelen of een dynamisch contract wordt investeren in opslag steeds logischer en aantrekkelijker.

