Streamingtips #50 – Encanto, The Witcher: Fireplace en Don’t Look Up

Don’t Look Up (Netflix)

Hij is pas net uit de bioscoop en zeker nu we daar niet naartoe kunnen, is het fijn dat Don’t Look Up al zo snel zijn opwachting maakt op streamingdiensten. De film is te zien op Netflix en bevat een sterrencast bestaande uit onder andere Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio. Dat Meryl Streep en Cate Blanchett er ook nog inzitten, maakt dit alleen maar nog meer een comedy die je moet zien. Bovendien wordt hij door velen gezien als een van de beste films van 2021, dus Don’t Look Up moet je vooral lezen als: Do Watch!