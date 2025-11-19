Nieuws Smarthome Energie

Aqara introduceert slimme Radiator Thermostat W600

19 november 2025 2 Minuten 0 Reacties
aqara_header

De Aqara Radiator Thermostat W600 is een nieuwe generatie slimme radiatorthermostaat voor efficiënter en duurzamer verwarmen van woningen

Radiator Thermostat W600 Aqara

Aqara, wereldwijd leverancier van smart home-oplossingen, kondigt de beschikbaarheid aan van de Radiator Thermostat W600. De W600 biedt functies zoals eenvoudig temperatuurbeheer, automatische klimaatregeling en brede compatibiliteit binnen Matter-ecosystemen via Thread/Zigbee. Hiermee verandert de thermostaat traditionele radiatoren in een slimme en energiezuinige verwarmingsoplossing die het comfort verhoogt en kan bijdragen aan lagere energiekosten.

Mogelijkheden van de W600

  • Per kamer temperatuuraanpassingen plannen, met maximaal zeven tijdsblokken per dag.
  • De binnentemperatuur regelen op basis van omgevings- en gedragsfactoren, zoals aanwezigheid in de ruimte en geofencing.
  • Te koppelen aan contactsensoren, zodat de radiator stopt met verwarmen wanneer een raam openstaat en onnodig energieverlies wordt voorkomen.
  • Nauwkeurige klimaatregeling voor optimaal comfort, met temperatuurinstellingen in stappen van ±0,5°C.
  • De temperatuur kan worden aangepast via mobiele apps, virtuele assistenten (Alexa, Google Assistant/Gemini, Siri) of gekoppelde Aqara-apparaten zoals de Climate Sensor W100 en de Panel Hub S1 Plus.
  • Te koppelen aan een externe Aqara-temperatuursensor, zoals de Climate Sensor W100 of de Presence Multi-Sensor FP300. Hiermee kan de verwarming worden geregeld op basis van een nauwkeuriger temperatuurmeting in de ruimte.
  • Stil: geluidsniveau onder de 30 dB.
  • Vergeleken met zijn voorganger biedt de W600 een bredere compatibiliteit met veelgebruikte Europese radiatorkranen: hij ondersteunt een M301,5 mm schroefaansluiting en wordt geleverd met adapters voor RA-, RAV-, RAVL-, Caleffi-, Giacomini- en M281,5 mm-kranen.

Met ondersteuning voor zowel Thread als Zigbee biedt de Radiator Thermostat W600 een flexibele en toekomstbestendige verbinding. In de standaard Thread-modus is de thermostaat direct Matter-compatibel, waardoor integratie mogelijk is met platforms zoals Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey en SmartThings – zonder dat hiervoor een eigen hub nodig is. De W600 is ontworpen voor langdurig gebruik en biedt tot twee jaar batterijduur met twee AA-batterijen, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande model (de batterijduur kan variëren afhankelijk van het gebruik).

Prijs en beschikbaarheid

De Radiator Thermostat W600 is vanaf nu verkrijgbaar via de officiële Aqara-website, geautoriseerde verkooppartners en geselecteerde verkoopkanalen binnen Europa. De  adviesverkoopprijs van het product wordt 49,99 euro.

Reacties (0)

Lees meer

Sound Coach_1 Audio
Music Emotion Verslag Audio 30 september 2025

Reportage: Sound Coach – Professioneel, gepassioneerd en met een enorm oog voor detail

30 september 2025
Sennheiser HDB 630 Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 21 oktober 2025

Review: Sennheiser HDB 630 – Audiofiel zonder draadjes

21 oktober 2025
Motorola Edge 60 Neo Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 05 september 2025

Motorola presenteert Edge 60 Neo en Moto G06-serie smartphones

05 september 2025
JBL jr backgrnd Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 05 november 2025

  JBL komt met open-ear koptelefoon in de Junior-serie

05 november 2025
Sony ULT FIELD 3 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 02 juli 2025

Review: Sony ULT FIELD 3 – De ultieme bas?

02 juli 2025
Jaarboek 2025 1 Beeld
FWD Beeld 02 november 2025

Met korting in de voorverkoop: Het Grote FWD Jaarboek 2026

02 november 2025
Philips HomeRun 5000-serie Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 01 september 2025

Philips HomeRun 5000-serie robotstofzuiger heeft dubbele dweilen

01 september 2025
Panasonic Lumix S1RII_lifestyle-image Create
Digital Movie Reviews Create Filmcamera's Fotocamera's 21 mei 2025

Review: Panasonic DC Lumix S1RII – Topklasse hybridesysteemcamera met 8K en 44,3 MP

21 mei 2025