Aqara introduceert slimme Radiator Thermostat W600

Aqara, wereldwijd leverancier van smart home-oplossingen, kondigt de beschikbaarheid aan van de Radiator Thermostat W600. De W600 biedt functies zoals eenvoudig temperatuurbeheer, automatische klimaatregeling en brede compatibiliteit binnen Matter-ecosystemen via Thread/Zigbee. Hiermee verandert de thermostaat traditionele radiatoren in een slimme en energiezuinige verwarmingsoplossing die het comfort verhoogt en kan bijdragen aan lagere energiekosten.

Mogelijkheden van de W600

Per kamer temperatuuraanpassingen plannen, met maximaal zeven tijdsblokken per dag.

De binnentemperatuur regelen op basis van omgevings- en gedragsfactoren, zoals aanwezigheid in de ruimte en geofencing.

Te koppelen aan contactsensoren, zodat de radiator stopt met verwarmen wanneer een raam openstaat en onnodig energieverlies wordt voorkomen.

Nauwkeurige klimaatregeling voor optimaal comfort, met temperatuurinstellingen in stappen van ±0,5°C.

De temperatuur kan worden aangepast via mobiele apps, virtuele assistenten (Alexa, Google Assistant/Gemini, Siri) of gekoppelde Aqara-apparaten zoals de Climate Sensor W100 en de Panel Hub S1 Plus.

Te koppelen aan een externe Aqara-temperatuursensor, zoals de Climate Sensor W100 of de Presence Multi-Sensor FP300. Hiermee kan de verwarming worden geregeld op basis van een nauwkeuriger temperatuurmeting in de ruimte.

Stil: geluidsniveau onder de 30 dB.

Vergeleken met zijn voorganger biedt de W600 een bredere compatibiliteit met veelgebruikte Europese radiatorkranen: hij ondersteunt een M301,5 mm schroefaansluiting en wordt geleverd met adapters voor RA-, RAV-, RAVL-, Caleffi-, Giacomini- en M281,5 mm-kranen.

Met ondersteuning voor zowel Thread als Zigbee biedt de Radiator Thermostat W600 een flexibele en toekomstbestendige verbinding. In de standaard Thread-modus is de thermostaat direct Matter-compatibel, waardoor integratie mogelijk is met platforms zoals Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey en SmartThings – zonder dat hiervoor een eigen hub nodig is. De W600 is ontworpen voor langdurig gebruik en biedt tot twee jaar batterijduur met twee AA-batterijen, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande model (de batterijduur kan variëren afhankelijk van het gebruik).

Prijs en beschikbaarheid

De Radiator Thermostat W600 is vanaf nu verkrijgbaar via de officiële Aqara-website, geautoriseerde verkooppartners en geselecteerde verkoopkanalen binnen Europa. De adviesverkoopprijs van het product wordt 49,99 euro.