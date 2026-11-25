Rega Research breidt zijn assortiment uit met de Aos MM, een hoogwaardige phonovoorversterker voor moving-magnet-elementen. Het nieuwe model is ondergebracht in dezelfde compacte behuizing als de Io-versterker en combineert het circuit van de bekroonde Fono MM met technologie uit Rega’s high-end Aura-phono­trap. De Aos MM is volledig discreet opgebouwd en beschikt over een symmetrische schakeling. Dankzij onder meer twee parallel geschakelde bipolaire transistoren, vier onafhankelijke lineaire voedingen en grotere afvlakcondensatoren moet de phonotrap een lagere ruisvloer en meer detail bieden. Ook de weergave van stemmen en stille passages zou hierdoor verder verbeteren. De phonovoorversterker is afgestemd op Rega’s eigen Nd-elementen, maar is ook geschikt voor een breed scala aan moving-magnet-elementen van andere fabrikanten. Na ongeveer een uur zonder ingangssignaal schakelt het apparaat automatisch over naar stand-by. Deze functie kan via twee DIP-schakelaars aan de achterzijde worden uitgeschakeld.

Belangrijkste specificaties